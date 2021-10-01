Журналист по версии суда стал организатором мероприятия после того, как оно уже состоялось, за что был наказан

Тверской суд Москвы оштрафовал редактора DOXA Армена Арамяна на 20 тысяч рублей по статье об организации несогласованного митинга. На журналиста был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несогласованного митинга).

Поводом для составления протокола на Арамяна стал твит со ссылкой на прямой эфир встречи с депутатами КПРФ на Пушкинской площади в Москве, которая прошла 20 сентября. По версии правоохранителей, этим журналист "добровольно принял на себя и исполнил функции организатора" несогласованного мероприятия.

Арамяна задержали накануне, 30 сентября, на выходе из Следственного комитета и оставили на ночь в отделе полиции. Журналист находится под домашним арестом.

***

Вообще, конечно, это какой-то позор. Ведь и судья, и обвинитель должны иметь высшее юридическое образование, в которое должен входить курс логики, пусть и в каком-нибудь усеченном виде. И они должны понимать, что приговор суда не может противоречить формальной логике.

Если журналист опубликовал у себя ссылку на видео состоявшейся акции, то как он может взять на себя функцию организатора мероприятия после того, как оно состоялось?

Если же он изобрел машину времени, то ему не штраф нужно выписывать, а какую-нибудь Нобелевскую премию.