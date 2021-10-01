Анатолий Баранов: Естественно, я вынужден работать, и видимо, так и умру за клавиатурой компьютера

Дал комментарий "Свободной прессе".

Пенсии россиян будут повышаться в ближайшие годы, средства на их индексацию уже предусмотрены. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент России Владимир Путин. Он также пообещал, что в 2023 году дополнительно вырастут темпы индексации зарплат всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов.

«В 2023 году всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысим темпы индексации окладов денежного содержания на 5% дополнительно», — рассказал он.

Президент также отметил, что принято решение по увеличению денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов — МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других: в ближайшие два года общая сумма их денежного содержания будет расти темпами по 9% в год.

Не очень понятно, выборы вроде кончились, к чему эти обещания?

— Выборы-то прошли, но результаты их не обнадеживающие в перспективе главных выборов в 2024 году, — считает главный редактор ФОРУМа.мск. Анатолий Баранов. — Вот Путин и старается показать, что выборы не так важны, главное — он заботится обо всех россиянах, даже тех, кто в том числе и его стараниями до выборов 2024 года просто не доживет — статистика упрямая штука…

— Путин обозначил сроки и размеры индексации лишь военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. То есть на силовиков деньги всегда найдутся и к конкретной дате, а остальным по остаточному принципу?

— По размеру индексаций высказывался министр труда — от 5,4 до 7,7 процентов. в год. Но это оскорбительная прибавка, поскольку сам размер страховой пенсии ничтожен, а именно их получает большинство граждан. Тут требуется увеличение даже не в разы, а кратно, раз в десять. Вот я сейчас получаю пенсию что-то чуть больше 13 тысяч, больше не наработал. Этого хватает разве что на оплату жилья и коммунальных услуг. После роста расценок на ЖКХ, которое уже обещано, перестанет хватать и на это. Естественно, я вынужден работать, и видимо, так и умру за клавиатурой компьютера.

Но меня и таких, как я, индексация вообще не касается! И добавки к пенсии работающие пенсионеры не получают. Почему-то государство стимулирует пенсионера сидеть дома и ничего не делать. Вы знаете, я очень много работаю, но часть моего журналистского стажа в пенсионный стаж не вошла, то есть моя работа за всю мою жизнь для государства оказалась малоценной. Мне даже за государственные награды не доплачивают, потому что не хватает чуть-чуть стажа. И таких как я — миллионы. Вот как мы должны относиться к государству, которое плевать хотело на итоги всей нашей жизни? В общем, обещанная индексация чьих-то чужих пенсий любви к президенту Путину мне почему-то не добавляет.

— По словам Путина, средства на такие индексации заложены в бюджет. Откуда они берутся? И хватит ли их? Не окажутся ли они сожраны инфляцией? Ведь ситуация с пандемией и экономическим кризисом развивается совершенно непредсказуемо…

— Отвечу очень просто — в бюджете заморожено несколько триллионов рублей, в рамках обязательств перед зарубежными финансовыми институтами. У нас навалом денег в бюджете, но мы не можем их потратить ни на что хорошее. И при этом суммы замороженных средств растут от года к году…

— Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова говорила, что средний размер выплат страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 521 рубль. А зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова рассказала, что к 2024 году средний размер выплат будет составлять 20 тысяч рублей. На это можно жить? Опять ж с учетом не очень понятной экономической ситуации к указанным годам…

— Я уже сказал, что моя страховая пенсия 13 тысяч с чем-то, не помню, не люблю считать мелочь. Может, кто-то получает 20 тысяч, не знаю. Жить ни на то, ни на другое нельзя, даже прозябать трудно. 80 тысяч — это в Москве сумма, на которую можно как-то свести концы с концами, не работая. Не забывайте, что пенсионер как правило тратит много денег на лекарства и поддержание здоровья. А на ту сумму, которые они обещают индексировать на несколько процентов, все равно жить нельзя. Даже умереть нельзя, похороны стоят дороже.

— В ПФР на днях напомнили пенсионерам о наличии способов повысить социальные выплаты от государства. Так, например, некоторые россияне имеют право на одновременное получение двух пенсий: одной по линии силовых ведомств, другой — по линии Пенсионного фонда. Но это касается только силовиков. Еще в случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова или вдовец могут претендовать на нее вместо своей. Некоторые россияне имеют право на повышение пенсии в любое время года. В эту группу входят те, кому повышают пенсию по достижению 80 лет, приобретению стажа на Севере или увольнению с работы. Это отдельные категории. А подавляющему большинству в нашей стране рассчитывать не на что?

— У нас в стране вообще две пенсионные системы — для «государевых людей» и для всех прочих. Пенсионное обеспечение является одним из важнейших гражданских прав, и выходит, что у нас кастовое государство, где одни равнее других. Я не рискнул бы назвать такое государство демократическим…

— Первый зампред ЦБ России Сергей Швецов рекомендует вышедшим на пенсию россиянам полагаться не только на государство, но и на свой капитал и предложил им искать альтернативные источники дохода. То есть каждый сам за себя? А реально ли среднестатистическому россиянину создать такую «подушку безопасности» в наше время, чтобы она не оказалась уничтожена инфляцией?

— Посмотрите на средние и медианные доходы граждан РФ. Там выкраивается что-то откладывать? Нет, наши доходы такие, что мы едва можем сводить концы с концами, а в старости целиком зависим от государства. Уже рождение ребенка делает семью бедной, а второго —- нищей. О каких сбережениях вы говорите, если у нас существует массовая категория людей работающих, но бедных?

— Но Путин, говоря о социальной поддержке, допустил дополнительные меры помощи гражданам, прежде всего семьям с детьми. У нас и выплачивали семьям с детьми. Правда, до выборов…

— Я бы поставил вопрос иначе. Почему семьи с детьми у нас массово нуждаются в поддержке, иначе не выживут? Почему молодая семья не может заработать на нормальную жизнь? С младых ногтей растим социальных иждивенцев, граждан, полностью зависимых от капризов государства.