В КПРФ допустили отказ от акций протеста в Москве из-за "силового давления"

Об этом заявила депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева. По ее словам, за эту неделю «различным репрессиям и гонениям подверглось более 100 представителей КПРФ», среди них — кандидаты в депутаты Госдумы, депутаты Мосгордумы и «просто рядовые партийцы».

«Если мы это продолжим дальше, что от нас останется? Мне сейчас уже вменяется какое количество административок, ведь дальше идет „дадинская“ статья, уже уголовного кодекса. И получается, нас всех подводят именно под это. И естественно в этой связи КПРФ просто не может рисковать всем активом, всем составом, потому что непонятно, что нас всех ждет. Поэтому, наверное, в этой связи, вот это силовое давление, из-за которого акции будут полностью убраны из повестки партии», — сказала Енгалычева в эфире "Дождя".

С ней согласен заведующий протестной работой московского горкома партии Павел Иванов. По его словам, КПРФ решила отказаться от проведения протестной акции «За честные выборы» на Пушкинской площади 2 октября из-за «прессинга» со стороны силовиков и снижения интереса к протестной активности у москвичей.

А что?

Нормально отметились, можно сворачивать.

Кстати, в Ростове-на-Дону вчера вышел из-под второго 10-дневного ареста в сентябре журналист и член ТИКа от КПРФ Игорь Хорошилов.

Когда его привлекут по «дадинской» статье, скажите ему об этом. Акции убраны из повестки, интерес к протестной активности снижается. Игорь, сиди спокойно, тебе никто не станет мешать…

А.Б.