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Московский листок

В КПРФ допустили отказ от акций протеста в Москве из-за "силового давления"

Опубликовано 01.10.2021 в разделе комментариев 3

кпрф выборы зюганов
В КПРФ допустили отказ от акций протеста в Москве из-за "силового давления"

Об этом заявила депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева. По ее словам, за эту неделю «различным репрессиям и гонениям подверглось более 100 представителей КПРФ», среди них — кандидаты в депутаты Госдумы, депутаты Мосгордумы и «просто рядовые партийцы».

«Если мы это продолжим дальше, что от нас останется? Мне сейчас уже вменяется какое количество административок, ведь дальше идет „дадинская“ статья, уже уголовного кодекса. И получается, нас всех подводят именно под это. И естественно в этой связи КПРФ просто не может рисковать всем активом, всем составом, потому что непонятно, что нас всех ждет. Поэтому, наверное, в этой связи, вот это силовое давление, из-за которого акции будут полностью убраны из повестки партии», — сказала Енгалычева в эфире "Дождя".

С ней согласен заведующий протестной работой московского горкома партии Павел Иванов. По его словам, КПРФ решила отказаться от проведения протестной акции «За честные выборы» на Пушкинской площади 2 октября из-за «прессинга» со стороны силовиков и снижения интереса к протестной активности у москвичей.

А что?

Нормально отметились, можно сворачивать.

Кстати, в Ростове-на-Дону вчера вышел из-под второго 10-дневного ареста в сентябре журналист и член ТИКа от КПРФ Игорь Хорошилов.

Когда его привлекут по «дадинской» статье, скажите ему об этом. Акции убраны из повестки, интерес к протестной активности снижается. Игорь, сиди спокойно, тебе никто не станет мешать…

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Трудней бывали времена, но не было подлей!..
Серж букинист написал 01.10.2021 10:04
В данной зловещей реальности есть смысл уличных мероприятий числом только от 10.000. Ждем от КПРФ подачи заявки на традиционное шествие и митинг( с соблюдением антиковидных мер) на 7 ноября, воскресенье.
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(без названия)
стоик7912 написал 01.10.2021 09:52
для чего содержат КПРФ - своего рода поп Гапон и Павлик Морозов в одном флаконе?
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(без названия)
Без шкуры написал 01.10.2021 09:51
КПРФ давно стала служанкой режима, а Зюганов, с окружением, одним из его холуев, которые морочат голову народу за теплые кормушки и места в Думе, т.е. кормятся с руки злобного Карлика!Поддержка Пыни идет по многим вопросам преступной внешней политики , да и внутренней. Лишь иногда устраивают театральные "протесты" капризных девочек! Потому и сообщают режиму, что больше не будут протестовать, а будут вести себя "хорошо".- Только нас не трогайте!
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