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Московский листок

Суды штампуют по 10 суток без разбора пола и возраста

Опубликовано 01.10.2021 в разделе комментариев 1

суд закон
Суды штампуют по 10 суток без разбора пола и возраста

Профессора Кагарлицкого арестовали на 10 суток изза поста про акцию коммунистов

Савеловский районный суд Москвы назначил 10 суток ареста преподавателю Московской высшей школы социальных и экономических наук политологу и публицисту Борису Кагарлицкому. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов.

Кагарлицкого признали виновным в организации несогласованной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП) из-за поста в фейсбуке о встрече с депутатами КПРФ 25 сентября.

О его задержании прямо на входе в университет мы сообщали вчера, теперь вот сообщаем, что дали обычные в этом сезоне 10 суток. Напомню, речь идет о встрече с депутатами в стране, где 31-я статья Конституции гарантирует право на митинги, на свободу слова и на справедливый суд.

 

В Москве задержали депутата Мосгордумы от КПРФ Енгалычеву

Депутата Мосгордумы от КПРФ Екатерину Енгалычеву задержали и доставили в Тверской суд города Москвы. Об этом сообщил ее коллега по фракции Евгений Ступин. По его словам, парламентарию вменяют организацию несанкционированных акций 20 и 25 сентября.

Повестку Енгалычевой вручили после того, как она три дня сидела в осаде в здании городского парламента, опасаясь задержания при выходе.

29 сентября депутаты Московской городской думы от КПРФ демонстративно покинули заседание в городском парламенте, которое проводилось в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений. Таким образом они выразили протест по поводу результатов выборов в Госдуму.



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик7912 написал 01.10.2021 09:53
для чего содержат КПРФ - своего рода поп Гапон и Павлик Морозов в одном флаконе?
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