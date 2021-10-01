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Московский листок

Суд Парижа приговорил бывшего президента Франции

Опубликовано 01.10.2021 в разделе комментариев 2

суд закон
Суд Парижа приговорил бывшего президента Франции

Суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к году тюрьмы по делу о незаконном финансировании избирательной кампании. Политик будет отбывать срок дома и носить электронный браслет.

Скандал вокруг избирательной кампании бывшей главы государства случился семь лет назад. По данным следствия, Саркози потратил на свою избирательную кампанию 43 млн евро, что примерно в два раза больше, чем разрешено.

Избирательную кампанию 2012 года, в которой Саркози принимал участие от партии «Союз за народное движение» (UMP), обслуживало пиар-агентство Bygmalion. Оно выделило партии политика более 20 миллионов евро, которые затем скрыли и не учли в качестве расходов на его президентскую кампанию.

Помимо Саркози по делу проходят еще 13 человек. Их обвиняют в использовании подложных документов, растрате, сокрытии растраты и мошенничестве. Прокурор попросил приговорить их к лишению свободы на срок от полутора до четырех лет условно.

Напомним, в марте Николя Саркози приговорили к реальному сроку по обвинению в коррупции и торговле влиянием. Он получил три года лишения свободы, из которых два года отбудет условно, а один — реально. Это дело возбудили из-за того, что Саркози получил конфиденциальные данные о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик7912 написал 01.10.2021 09:54
что еще ожидать от жиденка Саркази?
кстати он тоже карлик?
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(без названия)
Пожелание написал 01.10.2021 09:41
Нашу Сволочь с Подельниками посадить вместо Навального трусы шить! Хотя, скорее всего, его разорвут на куски!
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