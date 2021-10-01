В Москве задержали депутата Мосгордумы от КПРФ Енгалычеву #енгалычева #социалза #баранов #кпрф Обзор новостей с Анатолием Барановым. #енгалычева, #СоциалЗа, #Баранов, #КПРФ 1 Журналист по версии суда стал организатором мероприятия после того, как оно уже состоялось, за что был наказан https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Профессора Кагарлицкого арестовали на 10 суток из‑за поста про акцию коммунистов https://forum-msk.org/material/news/1... 3 В Москве задержали депутата Мосгордумы от КПРФ Енгалычеву https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Роскомнадзор предложил приравнять ЛГБТ, радикальный феминизм и чайлд-фри к экстремистским движениям 5 Победа «Единой России» полная – можно выселять! 6 Госдума намерена уничтожить почти 3 тонны офисной техники, которая осталась после депутатов предыдущего созыва, 7 Член ЛДПР Сергей Иванов заявил, что его однопартиец Михаил Дегтярев не может считаться избранным губернатором Хабаровского края 8 Правительство предложило продлить заморозку накопительной части пенсии 9 Суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к году тюрьмы https://forum-msk.org/material/news/1... 10 В КПРФ допустили отказ от акций протеста в Москве из-за «силового давления». https://forum-msk.org/material/news/1...



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