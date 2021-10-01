Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#енгалычева, #СоциалЗа, #Баранов, #КПРФ
1 Журналист по версии суда стал организатором мероприятия после того, как оно уже состоялось, за что был наказан https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Профессора Кагарлицкого арестовали на 10 суток из‑за поста про акцию коммунистов https://forum-msk.org/material/news/1...
3 В Москве задержали депутата Мосгордумы от КПРФ Енгалычеву https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Роскомнадзор предложил приравнять ЛГБТ, радикальный феминизм и чайлд-фри к экстремистским движениям
5 Победа «Единой России» полная – можно выселять!
6 Госдума намерена уничтожить почти 3 тонны офисной техники, которая осталась после депутатов предыдущего созыва,
7 Член ЛДПР Сергей Иванов заявил, что его однопартиец Михаил Дегтярев не может считаться избранным губернатором Хабаровского края
8 Правительство предложило продлить заморозку накопительной части пенсии
9 Суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к году тюрьмы https://forum-msk.org/material/news/1...
10 В КПРФ допустили отказ от акций протеста в Москве из-за «силового давления». https://forum-msk.org/material/news/1...
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