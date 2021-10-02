24 августа 1981 года самолёт Ан-24, выполнявший рейс из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск, на высоте 5220 м столкнулся с дальним бомбардировщиком Ту-16К и упал в лесу, на территории Завитинского района Амурской области. Катастрофа произошла из-за рассогласованности военных и гражданских диспетчеров и ещё из-за ряда ошибок - человеческого фактора. Люди, находившиеся в обоих самолётах, погибли - все, кроме 20-летней Ларисы Савицкой. Савицкой сегодня 60 лет - она внесена в российское издание книги рекордов Гиннесса как выжившая после падения с наибольшей высоты.



Молодожёны Лариса и Владимир Савицкие в тот роковой день возвращались из свадебного путешествия. Владимир погиб ещё в ходе падения самолёта - отлетевшая металлическая деталь рассекла ему голову. Ларису спасло то, что он пошла поспать в хвостовую часть самолета, в ходе восьмиминутного падения сумела сгруппироваться, падала на большом куске самолетной обшивки, а самортизировали падение берёзовые деревья. Через несколько дней замёрзшую и промокшую Ларису отыскали в тайге спасатели.



У неё было сотрясение мозга, позвоночник сломан в пяти местах, переломы рук и рёбер, её парализовало, она потеряла почти все зубы. Но потом нашла в себе силы жить дальше, поправилась, родила и вырастила сына, всю жизнь работала, сейчас замужем вторым браком и счастлива. Занимается сейчас, кстати, техническим усовершенствованием полиграфов.



Вчера в Общественной палате прошла презентация проекта «Одна» - кинокомпания СББ-кино заканчивает съёмки одноименного художественного фильма, который в марте 2022 года выйдет на экраны, режиссёр фильма - Дмитрий Суворов. Но показывали вчера не незавершенную художественную картину, а документалку «Восемь минут до земли», снятую Анастасией Сарычевой в рамках этого же проекта. В документалку вошло длинное, порезанное на кусочки интервью с самой Ларисой Савицкой - её лицо крупным планом, а также фрагменты художественного фильма - сцена авиакатастрофы, падения, спасения, какие-то идиотские кадры с марширующими по улицам города пионерами, которым салютует уличный регулировщик почему-то в форме современной полиции (весьма своеобразное представление у совсем немолодых авторов картины о жизни в позднем СССР, да). Судя по просочившимся в нон-фикшн кадрам, ждать шедевра не стоит. Но всё это чушь по сравнению с воспоминаниями самой Савицкой - поначалу она вспоминает через силу, ей явно неприятны закадровые вопросы, она для себя эту страницу уже давно перевернула и возвращаться мыслями в события 40-летней давности ей тяжело. Но потом её удаётся разговорить, а плакать она начинает, когда речь заходит о погибшем муже - видимо, это действительно была большая любовь на всю жизнь. Перед нами очень симпатичный человек с живыми эмоциями, абсолютно здравый, трезвомыслящий, давно уже всем всё простивший и умеющий найти хорошее даже в самых трагических событиях. Она так и говорит - моё спасение это счастливое стечение обстоятельств.



Документальная лента «Восемь минут до земли» сама по себе совершенно не информативна, не совсем понятно, планируют ли авторы её показывать как самостоятельный фильм или только в привязке к художественному кино. Это импрессионистский кусок воспоминаний от первого лица, там ничего не говорится ни о причинах катастрофы, ни о результатах расследования (а оно проводилось), ни о том, как эта история выплыла на свет Божий - инцидент был засекречен, и впервые о нём написали только в перестройку. Как самостоятельному фильму о катастрофе ему не хватает элементов документального расследования, как портрету героини - не хватает фактуры, биографии, ведь Савицкая прожила крайне тяжёлую, отмеченную многими несправедливостями жизнь: инвалидность ей не дали - по нормативам тогдашней советской медицины тяжесть её отдельных травм не давала право на инвалидность, а получить её по совокупности повреждений не получилось (кстати, по нормативам нынешней российской медицины Савицкая тоже вряд ли могла на неё рассчитывать), полученная ею денежная компенсация составила 75 рублей (она даже вторично вошла в Книгу рекордов Гиннесса как человек, получивший минимальную сумму компенсации физического ущерба), она долгое время не могла найти работу, сидела одна с ребёнком, голодала. То есть, если авторы художественного кино захотят склепать классический антисоветский фильм, у них не будет никаких затруднений в поисках материала, - тут действительно есть от чего оттолкнуться.



Но поразили меня вчера две вещи. Во-первых, сама Лариса Савицкая, вокруг которой разворачивалось всё действо в кинозале Общественной палаты. Человек, просто излучающий позитив, нашедший в себе силу преодолеть все трудности и зажить нормальной, счастливой, насыщенной жизнью. Таким людям просто невозможно не аплодировать, они наполняют наше существование смыслом.



Во-вторых, само мероприятие. Не знаю, кто порекомендовал устроителям провести его в ОП и прописывал сценарий, но при всём уважении к главной героине вечера периодически хотелось встать, плюнуть и уйти. Перед кинопоказом зачем-то на электроскрипке играла тётка в перьях с надутыми губами и практически голыми сиськами 10-го размера, почему-то пафосно презентованная как «золотая скрипка России» (спрячьтесь, Гринденко, Листова и Бочкова, никак вы не тянете на золото) - ну как играла, просто махала смычком под фонограмму, потрясая формами, - классическое «ты просто ходи - туда ходи, сюда ходи». После кинопоказа состоялось крайне своеобразное «чествование» героини - на сидящую на сцене Савицкую, с трудом сдерживавшую недоумение, было просто жалко смотреть и очень хотелось крикнуть «Хватит!».

Сначала выступал священник в рясе (какая нынче песня без баяна, какое мероприятие без свадебного батюшки), который зачем-то потребовал выключить камеры и стал рассказывать, как к нему в церковь зашла женщина, потерявшая в авиакатастрофе мужа, он порекомендовал ей покреститься, она сразу, ничтоже сумняшеся, спустилась с ним в крестильню, разделась догола (!!!), батюшка сразу впал в грех вожделения, и дело чуть не дошло до богохульства в святом храме (зачем сверкающий масляными глазками поп это всё нёс на презентации кино про Савицкую - одному Богу известно, да и то вряд ли, но у героини вечера было такое лицо, будто она еле-еле сдерживает тошноту). Хвастливо поведав про отсутствие у себя эректильной дисфункции, поп спросил обомлевшую Савицкую, - мол, а не хотелось ли вам найти утешение в Боге, на что абсолютно советский человек Савицкая, во всех интервью с благодарностью и ностальгией вспоминающая свои советские детство и юность, прямо ответила - нет, не хотелось. Прилетел тут батюшке облом.



Потом выступал какой-то жуликоватого вида святоша из очередного благотворительного фонда Меча и Орала - рассказывал, сколько памятников российским святым в год они воздвигли и сколько ещё в планах. Лучше бы деньги обездоленным раздали, вот уж действительно! Какое отношение к этому хвастливому самопиару имела героиня вечера, крайне неуютно чувствующая себя на сцене, залитой патокой и елеем, - трудно сказать.



Тошнило вчера, однако, явно не только Савицкую - в кулуарах зрители недоумевали и высмеивали арбузные сиськи в сочетании с похотливым батюшкой и фандрайзерами из фонда имени очередного чудотворца. Ну а нас всех в марте ждёт игровой фильм о событиях 40-летней давности «Одна». Пойду ли я его смотреть, не знаю - мне, например, гораздо интереснее документальный рассказ живого человека, героя удивительной, уникальной истории.