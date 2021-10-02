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Московский листок

Таджикский блогер оскорбил чувства верующих и полиции

Опубликовано 02.10.2021 в разделе комментариев 2

суд закон
Таджикский блогер оскорбил чувства верующих и полиции

Замоскворецкий суд Москвы арестовал на десять суток, назначил штраф в пять тысяч рублей и выдворение из России таджикскому блогеру Руслану Бобиеву, сообщили в пресс-службе суда.

Ранее в социальных сетях распространилось фото, на котором он на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади имитирует половой акт с девушкой в полицейской форме.

Помимо административной, ему грозит и уголовная ответственность. МВД ранее отправило материалы в Следственный комитет для проверки, подпадает ли поступок под статью УК "Хулиганство". Мужчине грозит статья за «оскорбление чувств верующих».

***

Честно говоря, я не понял, где тут хулиганство?

В УК РФ четко прописано, что такое хулиганство: "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу".

Во-первых, очевидно, что речь идет о неком действии, а не о предмете искусства. То есть, если бы блогер и его подружка были задержаны полицией за секс в людном месте, то да, было бы хулиганство.  Но речь-то только о фотографии! 

Да, фотография может кому-то показаться непристойной, но это даже не порнография - там нет демонстрации голого тела или реального акта, только некий намек. Все из категории "не нравится - не смотри".

Во вторых, при чем тут чувства верующих? На каком вообще расстоянии от храма Василия Блаженного начинают уязвляться эти чувства - сто метров, двести, километр?

Скажем, на территории Херсонеса Таврического запретили из-за этих самых чувств купаться - где-то там, в километре от пляжа, среди камней предположительно находится место, где крестился князь Владимир, изнасиловавший полоцкую княжну на глазах ее родителей, которых затем зарезали, поэтому нельзя там купаться, чувства верующих могут уязвиться. Больше тысячи лет купались, и ничего, а теперь нельзя.

В песок зарывала желтое платье,

Чтоб ветер не сдул, не унес бродяга,

И уплывала далеко в море,

На темных, теплых волнах лежала.

Когда возвращалась, маяк с востока

Уже сиял переменным светом,

И мне монах у ворот Херсонеса

Говорил: "Что ты бродишь ночью?"

А сейчас за это Анна Ахматова получила бы 10 суток, как миленькая. Так ведь бы и у меня случай, на песке Карантинной бухты, естественно, без купальных костюмов вовсе... Правда, без фотосессии.

Такими темпами скоро и за фото в купальнике начнут шить статьи за хулиганство, и просто за купальник - ведь кто-то из верующих, проходя мимо, мог оскорбиться видом женского тела... Или мужского. Хотя на кресте распят Спаситель вовсе не в вечернем костюме.

И во времена поздней античности, во времена христовой проповеди, как раз появление на спортивных состязаниях в одежде сочли бы непристойностью. Только голым! Правда, женщин не допускали. 

Да-да, поздняя античность. А средневековое изуверство позже появилось, в темные века. Блаженный Августин в IV веке на африканском побережье любит женщину и у них от этой любви рождается ребенок, и это нисколько не мешает ему стать позже святым.

В третьих, конечно, полицейская курточка на плечах девушки. Оскорбление чувств полицейских? Пока такой статьи нет, но пора вводить. Вообще сотрудников "органов". Они же у нас чувствительные люди, и часто верующие. Трудно поверить, но так.

Полиция бестелесна и бесплотна, воплощение чистоты в мундире цвета маренго. 

Там, с другой стороны храма - Лобное место, где веками пытали и казнили, рвали ноздри и били кнутом, сажали на кол и рубили головы, но это совсем другое дело. Это чувствам верующих нипочем. Это не фотографии.

Может, и на Пушкинской площади 20 сентября происходило оскорбление чувству верующих? Ведь раньше на этом месте Сретенский монастырь стоял... Точно оскорбление.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
From написал 02.10.2021 02:53
Пусть попробует на фоне мечети такое фото сделать.
А мы посмотрим на результат. Хватит смелости?
Я ни в коей мере не верующий, однако рамки приличия следует соблюдать.
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Кривоногих-Кабаев должен сидеть в тюрьме !
Спят в палатке парою педерасты старые! написал 02.10.2021 02:09
Повторяю с самого начала - И.Христа никогда не существовало!!!
Это уверенно доказано учеными еще в конце 19-го века.
А коли не было этого главного опе3дола, то все летит в тартарары!!!
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