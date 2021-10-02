Анатолий Баранов: лучше новости от иноагента, чем от Раша Тудей

Дал комментарий "Свободной прессе".

Закон об иноагентах требует обсуждения, однако приступать к обсуждению возможных изменений в документе можно только после начала работы Госдумы, в деловом ключе и без эмоций, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, не угрожает ли расширение списка свободе слова, Песков ответил отрицательно: «Нет, выполняется закон. Если вы получаете иностранные деньги, то вы вноситесь в этот список».

Накануне Минюст РФ сообщил о расширении реестра СМИ-иноагентов. В него, в частности, включили издателя «Медиазоны» Петра Верзилова*, главного редактора этого издания Сергея Смирнова* и еще 20 человек. Кроме того, в реестр включили издание «ОВД-инфо"*, а также организацию «Зона права"*.

В начале прошлого месяца 23 главных редактора и руководителя СМИ обратились к властям РФ с предложением внести в закон об иноагентах 12 поправок. В частности, предлагается признавать иноагентами только через суд и обязать Минюст доказывать связь между наличием иностранного финансирования и «политической деятельностью» в интересах конкретного правительства или организации. А в конце августа ряд СМИ разместили открытые обращения к российским властям с требованиями прекратить преследование журналистов на основании закона об иноагентах и отказаться от практики включения изданий в соответствующие реестры.

— Власть пошла на это, оценив изменения в общественном мнении по сравнению с 90-ми, когда статус иносгента воспринимался бы как жирный плюс и гарантия качества, — считает главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Но и сегодня использовать иностранное как жупел довольно глупо.

Закон задумывался как вариант палки для тех, кто хочет независимости. У нас медиа не могут приносить прибыли, и иностранное финансирование по-прежнему единственный вариант эмансипации от государства, его цензуры и прочего.

— Как теперь власти сохранить лицо? По словам Пескова, приступать к обсуждению возможных изменений в закон об иноагентах можно в деловом ключе и без эмоций. Это как?

— А власти не нужно сохранять лицо, она его давно потеряла, и ничего, живёт и без него. Песков как лицо власти — это уже характеристика.

— Каким, по-вашему, будут результаты обсуждения? Будет ли он смягчен? В каком виде?

— Думаю, будет смягчен, скорее всего, иначе зачем затевали разговор? Однако это уже не имеет значения. Всем плевать, лучше новости от иноагента, чем от Раша Тудей.

— Аналогичный закон действует во многих странах, тем более что многие политик и журналисты действительно получают финансирование из-за рубежа. Нужен ли нам этот закон? Как его переписать, чтобы он защищал суверенитет и не вызывал нареканий?

— А вот какая вам разница, откуда получает финансирование СМИ? Если оно не занимается пропагандой. Но у нас во власти сидят мыслители, которые видят пропаганду даже в сюжете National Geographic про пингвинов. Нужен ли нам этот закон? За всех не скажу, а вот мне точно не нужен!

— А вот Захарова говорит, что если отменить закон, у «западных партнеров» появится ощущение безнаказанности за давление на российские СМИ за границей. Так ли это? Ведь на Западе тоже активно преследуют наших журналистов за принадлежность к России.

— Логика потрясающая. В ответ на давление на Западе на наших, мы будем давить на наших же журналистов, которых признают на Западе. Забыли, что выделяли 50 миллионов долларов на продвижение российских интересов в западных медиа? Идиотов нужно учить.