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Московский листок

Анатолий Баранов: лучше новости от иноагента, чем от Раша Тудей

Опубликовано 02.10.2021 в разделе комментариев 2

сми тв газеты
Анатолий Баранов: лучше новости от иноагента, чем от Раша Тудей

Дал комментарий "Свободной прессе".

Закон об иноагентах требует обсуждения, однако приступать к обсуждению возможных изменений в документе можно только после начала работы Госдумы, в деловом ключе и без эмоций, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, не угрожает ли расширение списка свободе слова, Песков ответил отрицательно: «Нет, выполняется закон. Если вы получаете иностранные деньги, то вы вноситесь в этот список». 

Накануне Минюст РФ сообщил о расширении реестра СМИ-иноагентов. В него, в частности, включили издателя «Медиазоны» Петра Верзилова*, главного редактора этого издания Сергея Смирнова* и еще 20 человек. Кроме того, в реестр включили издание «ОВД-инфо"*, а также организацию «Зона права"*. 

В начале прошлого месяца 23 главных редактора и руководителя СМИ обратились к властям РФ с предложением внести в закон об иноагентах 12 поправок. В частности, предлагается признавать иноагентами только через суд и обязать Минюст доказывать связь между наличием иностранного финансирования и «политической деятельностью» в интересах конкретного правительства или организации. А в конце августа ряд СМИ разместили открытые обращения к российским властям с требованиями прекратить преследование журналистов на основании закона об иноагентах и отказаться от практики включения изданий в соответствующие реестры.

— Власть пошла на это, оценив изменения в общественном мнении по сравнению с 90-ми, когда статус иносгента воспринимался бы как жирный плюс и гарантия качества, — считает главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Но и сегодня использовать иностранное как жупел довольно глупо. 

Закон задумывался как вариант палки для тех, кто хочет независимости. У нас медиа не могут приносить прибыли, и иностранное финансирование по-прежнему единственный вариант эмансипации от государства, его цензуры и прочего.

— Как теперь власти сохранить лицо? По словам Пескова, приступать к обсуждению возможных изменений в закон об иноагентах можно в деловом ключе и без эмоций. Это как? 

— А власти не нужно сохранять лицо, она его давно потеряла, и ничего, живёт и без него. Песков как лицо власти — это уже характеристика. 

— Каким, по-вашему, будут результаты обсуждения? Будет ли он смягчен? В каком виде? 

— Думаю, будет смягчен, скорее всего, иначе зачем затевали разговор? Однако это уже не имеет значения. Всем плевать, лучше новости от иноагента, чем от Раша Тудей.

Аналогичный закон действует во многих странах, тем более что многие политик и журналисты действительно получают финансирование из-за рубежа. Нужен ли нам этот закон? Как его переписать, чтобы он защищал суверенитет и не вызывал нареканий? 

— А вот какая вам разница, откуда получает финансирование СМИ? Если оно не занимается пропагандой. Но у нас во власти сидят мыслители, которые видят пропаганду даже в сюжете National Geographic про пингвинов. Нужен ли нам этот закон? За всех не скажу, а вот мне точно не нужен!

А вот Захарова говорит, что если отменить закон, у «западных партнеров» появится ощущение безнаказанности за давление на российские СМИ за границей. Так ли это? Ведь на Западе тоже активно преследуют наших журналистов за принадлежность к России. 

— Логика потрясающая. В ответ на давление на Западе на наших, мы будем давить на наших же журналистов, которых признают на Западе. Забыли, что выделяли 50 миллионов долларов на продвижение российских интересов в западных медиа? Идиотов нужно учить.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
2213 написал 02.10.2021 10:33
Когда "заработает" госдума,заработает и бешеный принтер,значит,можно ожидать всего,чего угодно-и даже больше.,однако,интересна сама постановка вопроса,-кого именно можно считать "конченным иноагентом.По словам завзятого француза,под эту категорию подходят все,кто получил из-за кордона,хотя бы один доллар,или-евро,следовательно,все население страны-целиком и полностью ,может считаться "иноагентами",поскольку,вся экономика россии,только и существует,за счет денег,получаемых от запада,за свое проданное сырье.То есть,в этом смысле,закону нужна "серьезная корректировка",иначе,правящая верхушка рф,тоже подпадает под этот закон,и,следовательно-под все виды,связанных с этим наказаний.
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(без названия)
если в башке мозги, а не "опилки" написал 02.10.2021 10:13
Человек с мозгами, читавший умные книжки, в частности, классиков марксизма, в отличие от некоторых умных авторов, знает, что "независимой" журналистики не было, нет и, вероятно, не будет. Вся журналистика, в той или иной степени-пропаганда. И даже сюжет о "пингвинах-дельфинах", по существу, если "смотреть в корень", пропаганда определенных взглядов на природу, использование природы в чьих то ИНТЕРЕСАХ.
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