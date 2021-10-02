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Московский листок

Настало время раскрыть весь неотроцкизм лидера КПРФ

Опубликовано 02.10.2021 автором Григорий Полуэктов в разделе комментариев 2

кпрф зюганов
Настало время раскрыть весь неотроцкизм лидера КПРФ

Наступила осень, на улице прохладно и сыро, огород убран, но организм привык что - то делать. И вот сижу в интернете и листаю без удовольствия страницы, натыкаюсь на А.Караулова, который комментирует встречу президента 25 сентября с лидерами фракций по поводу прошедших выборов в Государственную думу. О других лидерах Караулов не говорил, только о Зюганове. То что он говорил найти не удалось на других страницах. А говорил , например, для меня страшные слова, который всю сознательную жизнь верил коммунистам за исключением Зюганова и голосовал за КПРФ.

Лидер КПРФ докладывал свои соображения президенту. Показал истинное лицо, думая, что трансляции нет. Он согласен с политикой президента и сказал, что компартия поддержит действия президента по развитию страны. Попросил освободить сына бывшего губернатора Иркутской области, который находится в СИЗО под домашний арест. Упомянул рейдерские захват совхоза имени Ленина, но не назвал имя директора. Президент ответил, что в стране много губернаторов задерживаются и судят, почему он должен освобождать сына бывшего губернатора, следствие разберётся. Геннадий Андреевич согласен с выборами, за исключением того, что надо совершенствовать электронное голосование. Предложил защитить Э.Памфилову от нападок США. Значит по Зюганову всё нормально и надо жить дальше в той же обстановке. Рядом с Зюгановым сидели его замы - Кашин, Новиков, Мельников и президент спросил их: "Вы что молчите?" Они в рот воды набрали и ни звука. Вот таким образом Зюганов подтвердил свою лояльность действующей власти. Вот он предатель Родины и народа, набросив шкуру правозащитника, проникнув в думу и своими действиями втихую поддерживает и президента и правительство. Пишет в газетах одно, а действует на благо власти. Наконец в реальном выступлении перед президентом подтвердил свою предательскую политику и очевидно поэтому не бывает в народе.

А.Караулов говорил, что коммунисты намерились требовать проведения съезда для отстранения Зюганова, но власть примет меры, чтобы съезд не состоялся. Кремлю выгодно иметь такого лидера в думе и вообще в партии, которая по численности занимает второе место. И что же мы имеем в реальности? А то, что фракция есть, а партии нет. Об этом я писал раньше, но рядовые коммунисты не воспринимали моих выводов. Горбачёв подготовил ликвидацию Союза , а Зюганов готовит развал России. Ведь он никаких действий не принимает для сохранения и создания сильной России. Наоборот, занимая места в думе, дал возможность депутатам партии власти принимать законы, которые предлагает кремль и правительство.

Люди добрые, отвлекитесь на несколько секунд и подумайте о внутреннем содержании Зюганова. Человек с двойным лицом он хуже иностранного шпиона. Ведь 10 миллионов проголосовавших за КПРФ верили ему, а он им систематически плевал в лицо и наверное в душе был доволен. Надо незамедлительно гнать его из партии и довести до каждого гражданина страны о его предательстве. Его предательство скомпрометировало коммунистическое движение. Теперь либеральные господа и особенно на Западе и США будут просто смеяться над теми кто имеет партийные билеты КПРФ. Практически Зюганов развалил партию. Найдётся ли человек, который сможет восстановить партию на Ленинских тезисах. Не лучшим образом вели себя коммунисты фракции. Уж они то знали чем живёт их лидер. Так что замена из фракции практически невозможна. Халявные деньги перевернули их сознание и они забыли, и про Ленина, Сталина, и про тех кто со Знаменем в руках погибал за сохранение Союза. Нет прощения всем коммунистам фракции в думе. Это не коммунисты - это пособники Власова. Караулов говорит, что начинается движение выхода коммунистов из рядов партии, которой руководит Зюганов. Выходить мало, надо выгнать "лидера". Так что 2024 год не за горами и президент превратится в монарха пока не вынесут ногами вперёд, если смена Зюганова не произойдёт в этом году. Всё зависит от рядовых коммунистов, если они ещё остались в партии.

Встаю рано и включаю телевизор заканчивается программа "Вечер с В.Соловьёвым". Владимир кричит на Василя - политолога из Укратины, который не замолкает: "Если ты не замолчишь, то я тебя выброшу из программы на вечно". "У Путина есть и честь, и совесть, и достоинство. Он держит слово". Вот это и есть пропагандистская программа центрального телевидения. Президент не выполнил практически ни одного обещания, за исключением материнского капитала, который не спасает даже имеющуюся численность населения. Неужели Соловьёв не знает того, что творится в России? Ему надо с Зюгановым подружиться и легче будет оболванивать народ, который горбатится на чиновников, воров в том числе и на Соловьёва, Зюганова и его шайку в думе.

Не прошло и недели после выборов, а дума время не теряет. Власть сможет увеличить цены за жилищно - коммунальные услуги, если проводится модернизация ЖКХ. Это распоряжение выдал вице - премьер М.Хуснуллин. Если проводится модернизация и не важно чего, значит применяются новые технологии, роботы, сокращается количество рабочих значит цены на услуги должны быть меньше, чем при ручном труде. Странное у нас и правительство, и руководство. Когда же этот бардак кончится? Всё ставят с ног на голову, да ещё зюгановцы одобряют политику власти. А кто не одобряет того выбрасывают с избирательного процесса и из политической жизни. Вот такую мы - народ позволили состряпать Россию. А миллиарды долларов по - прежнему текут за пределы России и об этом бандитском процессе ни слова. Выборы отдельно, а вывоз капитала тоже отдельно и к выборам никакого отношения не имеет.

На выборах КПРФ получила 57 мест в думе. Количество дармоедов увеличилось. 15 новых депутатов будут получать по 380 тысяч рублей зарплаты, пользоваться льготами на налоги, а мы нищие будем их содержать, получая по 15 - 20 тысяч рублей и мизерные пособия на детей.

Зюганов на встрече с президентом даже не затронул надуманное отстранение от выборов Н.Платошкина. Боится не только простого народа, но и некоторых политиков. Всё равно его предательство народ осознает и потребует ответа.

Отреагировал на болтовню Зюганова и коммунист Н.Бондаренко: "Он так переживал за Памфилову, гордился достижениями в спорте и заверил президента в поддержке". В этом весь коммунистический лидер. Его фракция в думе проявляет гробовое молчание, значит и они согласны со своим лидером. Большинство коммунистов фракции сидят в думе по несколько сроков и их зарплата достигла 500 тысяч рублей, плюс премии. Возможно кто - то занимается бизнесом, как сам лидер со своими родственниками. Где кроме думы можно так жить? Кормушка за счёт нищего народа, а мы - 47 миллионов избирателей сидим дома греем заднее место и ждём когда дядя за нас заступится.  



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Всего комментариев к статье: 2
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Настало время раскрыть весь неотроцкизм лидера КПРФ
Эктов написал 02.10.2021 10:10
Прочел статью.
Причем тут троцкизм - так и не понял.
И, кстати, чем неотроцкизм отличается от обычного троцкизма?
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...что будет дальше не трудно представить...
Focus написал 02.10.2021 09:54
Прошла наглая полностью беззаконная выборная афера, в результате которой диктатура создала нелегитимный думский парламент. В очередной раз кремлевская бригада обдурила народ. Подведем итоги. Кпрф: последние события ясно показали , что эта партия кремлевский проект для обдуривания возмущенные народные массы, для выпуска в свисток сопротивление народа. Зю-это современный Гапон на зарплате спецслужб. Платошкин - неожиданное появление такого лидера вызвало удивление. Его активность в убеждении народа в эфемерной возможности голосованием избавиться от думских бесов, которые законодательно создают рабовладельческий строй. Похоже платошкин был также проектом кремлевской бригадой и был направлен на временное усиление разваливающейся кпрф, чтобы провести выборы. Так, что хазарская диктатура блестяще выполнила задачи по дальнейшему уничтожению самого большого и опасного для запада государства и непокорного народа. Такие, так называемые выборы, запад поворчал, но принял! Все тот же принцип запада: &#171;да это сукины воры ,но наши воры&#187;! Ну ,что будет дальше не трудно представить&#8230;.!
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