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Московский листок

Российские войска салютуют будущему царьку

Опубликовано 02.10.2021 автором в разделе комментариев 0

царь казнь
Российские войска салютуют будущему царьку

В Исаакиевском соборе состоялось венчание наследника династии Романовых - князь Георгий женился на итальянке Ребекке. Красивое имя, но как-то явно не подходящее для особы из царской фамилии. Как и фамилия Беттарини, имеющая к потомственной аристократии весьма малое отношение.

Надо сказать, что предок "великого князя", его прадед и действительно великий князь Кирилл Владимирович был лишен Николаем II прав на престол вследствие неразрешенного императором брака на разведенной кузине. Но та старинная кузина была все же великокняжеского рода...

Это не говоря о том, что Кирилл Владимирович самостоятельно отказался от своих прав в дни Февральской революции, когда 1 марта 1917 года привел в думу Гвардейский экипаж и присягнул на верность революционным властям.

Прабабушка Георгия, великая княгиня Виктория Феодоровна, была почетной гостьей на партийных съездах Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), где фотографировалась с Гитлером.

Ее сын, дед Георгия, Владимир Кириллович в июне 1941 года открыто поддержал нацистскую Германию и призывал русскую эмиграцию под руководством великого фюрера очистить Россию от большевиков.

После войны Владимир Кириллович обосновался в Испании под защитой режима генералиссимуса Франко, где женился на разведенной миссис Керби, урожденной княжне Леониде Георгиевне Багратион-Мухранской. Брак был неравным, и дети по этой линии оказались еще дальше от прав на престол.

Поэтому именно в Мадриде родился тот толстенький мужичок, даже близко не похожий на Романовых-Захарьиных, которого упорно называют "наследником российского престола".

Но даже и хрен бы с н6ими, с его правами на российский престол.

Откуда вообще могут возникнуть права на престоль в стране, которая уже 104 года, как республика? И которая за свой республиканский статус заплатила сто лет назад очень высокую цену.

Да хоть бы этот сиятельный отпрыск и был самых чистых царских кровей, как клоп из императорской кровати, в нашей республике при попытке заявить какие-то свои права на престол, он должен быть немедленно арестован, осужден и надолго посажен за попытку изменения конституционного строя! У нас и за более скромные прегрешения сажают надолго.

А вместо этого мы что наблюдаем?

Кто-то дает ему право на обряд венчания аж в Исаакиевском соборе! 

Это в стране, где только что за встречу с депутатами на Пушкинской площади в Москве уже вторую неделю идут повальные аресты - мол, у нас тут карантин и любые массовые мероприятия запрещены.

А тут не просто массовое мероприятие, оно еще и в самом на сегодня, наверно, пораженном коронавирусной эпидемией городе, Петербурге, где не просто толпа народа, но еще и без масок все, и дистанции никакой.

Более того, чету самозванцев приветствуют российские военнослужащие с шашками наголо, в форме и при регалиях!

Я уж не говорю про воинские уставы, где церемоний по случаю венчания царской фамилии не предусмотрено. Но извините, это больше напоминает государственный переворот или открытую подготовку к нему! 

А потом методом электронного голосования выяснится, что мы все ничего так не хотели, как реставрации монархии...

Ну а Путин, в точности как генералиссимус Франко при декоративной испанской монархии, сможет править страной, покуда сил хватит. 



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