А почему в ответ Россия не может запретить поставки электроэнергии на Украину?

Очень предусмотрительная Украина продлила запрет на поставку электроэнергии из России и Белоруссии до…1 ноября, т.е до начала холодов.

А потом она смилостивится и отменит этот запрет. Когда похолодает.

Напомню, всю зиму Украина снисходила до закупки электроэнергии, потому что угля не было, АЭС ремонтировались, зима была холодной, и дружба с Европой совсем не грела.

А с 1 мая вспомнила, что Россия – агрессор и оккупант, и, поставляя электроэнергию, подло разрушает этим украинскую энергосистему. И на лето Украина решительно и жестко прервала этот акт российской агрессии.

Скоро опять холода, фальшивого реверса через Венгрию уже не будет, газ по 1000 долларов явно не по карману.

Стало быть скоро жесткая Украина немного смягчится и дозволит глупым соседям продать таки вагон-другой электричества.

Нужно же на чем-то работать телеканалам, по которым изрыгают ненависть к проклятому агрессору.

Может России не нужно так заставлять страдать несчастную соседку, которая вынуждена терпеть и вонючий газ, и зловредное российское электричество?

Может России стоит тоже законодательно запретить продажу электроэнергии в страну, которая прямо себя позиционирует, как враг?