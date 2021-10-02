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Московский листок

А почему в ответ Россия не может запретить поставки электроэнергии на Украину?

Опубликовано 02.10.2021 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 2

украина война киев
А почему в ответ Россия не может запретить поставки электроэнергии на Украину?

Очень предусмотрительная Украина продлила запрет на поставку электроэнергии из России и Белоруссии до…1 ноября, т.е до начала холодов.

А потом она смилостивится и отменит этот запрет. Когда похолодает.

Напомню, всю зиму Украина снисходила до закупки электроэнергии, потому что угля не было, АЭС ремонтировались, зима была холодной, и дружба с Европой совсем не грела.

А с 1 мая вспомнила, что Россия – агрессор и оккупант, и, поставляя электроэнергию, подло разрушает этим украинскую энергосистему. И на лето Украина решительно и жестко прервала этот акт российской агрессии.

Скоро опять холода, фальшивого реверса через Венгрию уже не будет, газ по 1000 долларов явно не по карману.

Стало быть скоро жесткая Украина немного смягчится и дозволит глупым соседям продать таки вагон-другой электричества.

Нужно же на чем-то работать телеканалам, по которым изрыгают ненависть к проклятому агрессору.

Может России не нужно так заставлять страдать несчастную соседку, которая вынуждена терпеть и вонючий газ, и зловредное российское электричество?

Может России стоит тоже законодательно запретить продажу электроэнергии в страну, которая прямо себя позиционирует, как враг?

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
бесспорные факты написал 02.10.2021 11:19
Уйдешь с рынка - твое место займут другие. Займут с радостью и энтузиазмом. И на рынок ты уже не вернешься никогда. Это аксиома, понятная любому экономически грамотному человеку.
Но среди леваков экономически грамотных нет. Поэтому Шеслер путает торговлю электроэнергией с благотворительностью. Очевидно, она считает поставки электроэнергии на Украину гуманитарной помощью. Иначе бы она не написала эту глупую статейку.
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(без названия)
1581 написал 02.10.2021 10:53
чем вам украина не нравится? между прочем зеленский отменил неприкоснрвенность себе.
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