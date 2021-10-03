Жаль, что эффективность нашей вакцины не измерили электронным голосованием

Так как я, по наблюдениям некоторых друзей, принадлежу к мятущейся интеллигенции, то до сих пор не дошёл до медпункта, чтобы уколоться "Спутником" и пресечь вероятные атаки опасного коронавируса. Между тем из дома с этой целью я выходил не единожды, но всякий раз был останавливаем волей провидения.

Буквально на днях, снова решившись на вакцинацию, по пути мне пришлось столкнуться со знакомым - авторитетным и умудрённым жизненным опытом человеком. Первый же вопрос меня огорошил: "Ну как, прививку сделал? Нет? И не делай! Я сделал летом, будучи совершенно здоровым, и с тех пор прохожу медицинские обследования - никто из врачей объяснить не может, отчего у меня всё болит". Никогда не верил в приметы, но очередное совпадение подорвало мой дух, я опять развернулся и пошёл в противоположную от поликлиники сторону.

За какое-то время до этого под влиянием коллег убедил себя, что вакцинироваться нужно и полезно. Мы тесно общались, обсуждали тему, и когда один из нас заболел ковидом, то в число контактных попали все. И заразились все. Почему-то, в первую очередь, вакцинированные. А я измерял температуру, проверял обоняние, ощущал пощипывания то в горле, то в носу, но так и не заболел.

Вирус косил налево и направо, не разбирая. Особое впечатление произвели случаи, когда в больницу слегли люди, буквально не снимавшие маски с лица, даже обедавшие и спавшие в перчатках. Мы видели, как прекрасно работали эти меры предосторожности на выборах и голосованиях, организуемых властями массовых мероприятиях, но в иных обстоятельствах вирус, видимо, никого не щадил. Я снова задумался о необходимости получить иммунную защиту.

Тем более по телевизору меня уговорили, что прививка, хотя и не спасает от болезни, но поможет перенести её в лёгкой форме. Поднялось настроение, повеселел, начал собираться на процедуру. И надо же как назло в интернете новость за новостью, что там скончался привитый, тут вакцина не помогла - тромбозы, отёк мозга, отёк лёгких, почечная недостаточность, сям умерла аж вся семья и т.п. Конечно, всю эту информацию могли распространять СМИ-иноагенты, которых Роскомнадзор стал прихлопывать как назойливых мух, но вдруг нечто подобное я стал слышать от земляков, а их очень трудно заподозрить в получении зарубежного финансирования - у многих никакой собственности нет, не считая долгов. Одна знакомая так разошлась, что в пылу спора заявила мне, мол, если сделаешь прививку, то за мою жизнь она не даст и ломаного гроша: "Больше двух лет не протянешь".

Тогда надо полагаться на авторитеты, решил я. Медицинские светила, чьи мнения попадались мне на глаза, почему-то говорили витиевато, некоторые откровенно юлили, рассуждая про новые штаммы, и уверенности не придали. Оставалась надежда на президента Путина и его пресс-секретаря Пескова, так как нам всем подобает брать с них пример. Однако переболевший ковид-19 Песков носил какой-то оберег и козырял сохранившимися в организме антителами. Владимир Владимирович, разрекламировав вакцину, только было нас вдохновил, как вдруг ушёл на самоизоляцию, сообщив о повальной напасти в своём окружении.

Однако у нашего государства всегда найдётся железный аргумент для добровольной вакцинации. В Москве его уже апробируют, и до нас дойдёт. Тем, кто не вакцинировался, разными способами отравляют жизнь, угрожают уволить с работы. Потеря же работы в нынешних условиях невиданного экономического расцвета - фактически приговор к пытке голодом и прочим лишениям. Потому я снова засобирался в поликлинику.

Перед тем, как отправиться, открыл интернет, постарался обойти иноагентов. Тьфу! В журнале The Lancet, сообщает новостной портал, инфекционист из Франции и эксперт по вакцинам Жан-Даниэль Лельевр поставил под сомнение однородность эффективности российской вакцины для всех возрастных групп. «Представлены показатели 92%, 90%, 91%, независимо от того, идет ли речь о людях старше 60 лет или о тех, кому 18-30 лет. Как правило, с возрастом эффективность снижается. Так что это довольно необычно», — заявил эксперт".

В загнивающей Европе совсем не знают об уникальности нашей отечественной статистики. Например, на избирательных участках с наблюдателями у нас могут быть совершенно другие результаты в сравнении с участками без наблюдателей. При ручном подсчёте голосов в столице побеждают кандидаты от коммунистов, а при электронном их громят депутаты от "Единой России". И всё честно, без обмана. Голову ломать не надо - у "ЕР" конституционное большинство. Народ одобряет курс. Народ верит в двадцатилетие славных побед.

Так почему бы не провести электронное голосование о том, насколько хороша наша вакцина? Ведь под 100% итог должен быть. Чтобы наконец-то отбросить сомнения и дойти-таки до прививочного кабинета.