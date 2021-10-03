Белорусское КГБ выкрало в Москве корреспондента "Комсомольской правды"

Журналиста белорусской «Комсомольской правды» Геннадия Можейко задержали в Москве, журналист был задержан в пятницу, 1 октября. Геннадий Можейко был указан автором под статьей, в которой знакомая погибшего Андрея Зельцера хорошо о нем отзывалась.

Программист Зельцер был застрелен во время спецоперации силовиков в Белоруссии 28 сентября. В КГБ заявили, что она была направлена на «отработку адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности». Когда силовики зашли в одну из квартир, находившийся там 31-летний Зельцер застрелил сотрудника из ружья и был убит ответным огнем.

О блокировке сайта «Комсомольской правды» в Белоруссии стало известно 29 сентября. Власти заявили, что доступ к нему был ограничен после публикации на сайте сведений, которые формируют угрозы национальной безопасности.

«Мы наняли двух адвокатов ему, но пока у них не было возможности с ним встретиться. Никакой официальной информации мы не имеем. Его задержали в Москве и вывезли из Москвы, это было вчера,— сказал главред КП Сунгоркин.

Ранее он сообщил, что Геннадий Можейко находится в изоляторе на Окрестина в Минске, а дома у него был обыск.

Можейко — автор статьи о гибели минчанина Андрея Зельцера. Во время штурма его квартиры мужчина застрелил сотрудника КГБ и был убит ответным огнем. После публикации этой статьи сайт «Комсомольской правды в Беларуси» заблокировали. Власти утверждают, что Зельцер был «особо опасным преступником». Однако его знакомая в публикации КП заявила, что он «был хорошим» и «всегда за правду стоял».

Совет по правам человека и Союз журналистов России призвали отпустить Геннадия Можейко.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на соблюдение прав журналистов в связи с ситуацией вокруг издания.

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А вы хотели поддерживать фашистов, но при этом самим жертвами фашистов не стать? Не получится.

История с этим Зельцером абсолютно показательна. Все видели видео, на котором гибнет сначала сотрудник КГБ, а потом и стрелявший в него Зельцер. Но не все видевшие понимают, что произошло.

Сотрудники КГБ внаглую вломились в квартиру Зельцера, нарушив все законы и правила - они не предъявляли хозяину квартиры никаких бумаг, более того, под камеру врали, что они - полиция. На самом деле они были сотрудниками КГБ.

Ложью также является и то, что они проводили «отработку адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности». Квартиры, где находятся воруженные террористы, штурмуют не так. А эти ломали дверь, уверенные в полной своей безопасности. Привыкли избивать, пытать, издеваться над безоружными людьми - и неожиданно получили отпор.

По большому счету, в действиях Зельцера максимум было превышение необходимой обороны, да и то сомнительно - последующая его гибель подтвердила, что угроза его жизни была нешуточной. Неизвестные ломали ему дверь с самыми недобрыми намерениями, а он защищался.

Впрочем, теперь этого ни один суд разбирать не будет - все умерли.

Теперь о задержании журналиста в Москве.

У нас, конечно, есть соглашение о выдаче особо опасных преступников, но Геннадий Можейко к таковым точно не относится. И в Белоруссии ему грозит наказание, которого в российском законодательстве не предусмотрено. Я уже не говорю о том, что процедура выдачи гражданина иностранному государству - это процедура, с судом, адвокатами и прочим. Тут - ничего подобного не было!

Фактически на территории Москвы был похищен гражданин и выдан иностранному государству. Дружественному, не дружественному - в данном случае не важно.

Подобный инцидент случился десяток лет тому назад, в Киеве был похищен обвиняемый по "болотному делу" Леонид Развозжаев и нелегально же передан в Россию. Это сейчас сотрудники СБУ похищают и пытают российских граждан, а тогда сотрудники этой преступной организации сотрудничали с ФСБ открыто, согласно межведомственным соглашениям.

Теперь у нас стали играть в такую же игру с белорусским КГБ. Потом придется долго оправдываться, отмывая репутацию. А пока вместо требования вернуть похищенного человека, обычно такая резвая Захарова мямлит что-то о правах журналистов.

Эти убийцы в погонах уже похищали российских граждан на территории своего бантустана, потом, правда, невнятно извинялись.

Теперь обнаглели - и вот журналист центральной российской газеты прямо из гостиничного номера в Москве оказывается в СИЗО Окрестина. Прямо профессор Плейшнер из знаменитого сериала. Правда, там про гестапо, но методы очень похожие...

Ну а блокировка "Комсомольской правды" в Белоруссии - это совсем "вишенка на торте".

Посла нужно отзывать, неуважаемые. Из Минска отзывать посла. А иначе это не государство у нас получается, а какое-то одноразовое изделие, которым пользуется, кто хочет.

А.Б.