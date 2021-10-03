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Московский листок

К концу реновации нам с Собяниным как раз по 110 стукнет

Опубликовано 03.10.2021 автором в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
К концу реновации нам с Собяниным как раз по 110 стукнет

Новые квартиры в домах, построенных по программе реновации, получили более 40 тыс. жителей столицы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Программа реновации жилфонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.

С начала действия этой программы начато переселение 54,9 тыс. жителей из 360 старых домов. Вместе с тем в столице продолжают возводить 157 домов площадью 2,6 млн «квадратов» по программе реновации. Еще 150 домов площадью 2,9 млн «квадратов» проектируют.

То есть за 4 года переселили 40 тысяч человек из 360 старых домов. И темпы такие, что пока затронуто 157 домов и еще 150 домов проектируется.

Ну что ж, делим 1 миллион на 10 тысяч (то есть на число переселенных за год), получаем цифру 100. Сто лет потребуется такими темпами на программу реновации.

Смотрим по домам. 5176 домов делим на 90, то есть число расселенных домов за год в отчетном периоде. Получаем чуть меньше – 57,5 лет.

Мне в этом году, как и Собянину, будет 62, очень удобно – к концу реновации нам с мэром стукнет по 110 лет. Еще бодрые будем дядьки…

 



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