Два подхода к проблеме роста цен на топливо

Цена на газ на Украине побила исторический рекорд

На энергетической бирже Украины стоимость газа выросла до $1447 за тысячу кубометров, средневзвешенная цена газа с НДС по всем условиям оплаты на октябрь составляет 28 тысяч 654 гривны за тысячу кубометров или $1076.

Указанные цены действуют для промышленности и бизнеса. Гражданам газ обходится в 6,99 гривны за кубометр без стоимости доставки.

То есть в 4 раза ниже, чем для промышленности. Но население настолько бедное, что и этих денег платить не может. А для промышленности цены вообще запретительные. Скорее всего стоит ожидать волны остановок производственного процесса.





В Казахстане начались акции протеста и забастовки дальнобойщиков

Выступления начались еще 28-29 сентября в Шымкенте, когда на 15 суток был арестован один из активистов Абдурахим Бейсен за организацию несанкционированных акций протеста. 30 сентября начались митинги и забастовки водителей дальнобойщиков уже в Туркестане, Атырау и других городах.

Протестующие дальнобойщики требуют отмены платы за использование дорог, так как, по их мнению, в стране не должно быть платных трасс, а также снизить стоимость за ГСМ до 160-ти тенге (около 27 рублей), снизить цену на автомобильный газ до 20-25 тенге (около 4 рублей). Третьим требованием бастующие выдвинули лозунг отмены обязательной вакцинации.

Дальнобойщики призывают припарковать фуры на обочинах и первых полосах и остановить движение грузовиков на всех трассах и протестовать до тех пор, пока все требования бастующих не будут удовлетворены. В этот раз водители настроены решительно и готовы, по их словам, идти до конца.

Еще в мае в течение нескольких недель по всему Казахстану шли забастовки дальнобойщиков, которые закончились ничем, так как чиновникам на местах удалось уговорить протестующих прекратить выступления. Но за этот период ситуация не изменилась и только подскочили цены на топливо.