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Московский листок

Путин поручил сократить число контрольных работ в школах

Опубликовано 03.10.2021 в разделе комментариев 0

путин дети
Путин поручил сократить число контрольных работ в школах

Президент России Владимир Путин поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах, сообщается на сайте Кремля.

«Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования», — говорится в документе.

Ответственными назначены Рособрнадзор, Минпросвещения и органы исполнительной власти в регионах.

Кроме того, Роспотребнадзор, Минпросвещения и Рособрнадзор должны будут проанализировать «фактический объем учебной и внеучебной нагрузки» школьников по основным общеобразовательным программам с учетом времени, которое они тратят на самостоятельную подготовку к занятиям.

Поручение дано «исходя из необходимости сохранения здоровья обучающихся». Изучив вопрос, ведомства должны будут представить предложения по оптимизации нагрузки и по выполнению таких учебных заданий не дома, а в школе «в рамках реализации модели «Школа полного дня» или в группах продленного дня».

Россия настолько благополучная страна, что президенту больше и заняться нечем, как числом контрольных работ у школьников.

А как насчет утренников в детских садах? С режимом сна и отдыха в ясельных учреждениях?

Очень важные вопросы ждут вашего решения, Владимир Владимирович!

 А.Б.



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