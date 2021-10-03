Путин поручил сократить число контрольных работ в школах

Президент России Владимир Путин поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах, сообщается на сайте Кремля.

«Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования», — говорится в документе.

Ответственными назначены Рособрнадзор, Минпросвещения и органы исполнительной власти в регионах.

Кроме того, Роспотребнадзор, Минпросвещения и Рособрнадзор должны будут проанализировать «фактический объем учебной и внеучебной нагрузки» школьников по основным общеобразовательным программам с учетом времени, которое они тратят на самостоятельную подготовку к занятиям.

Поручение дано «исходя из необходимости сохранения здоровья обучающихся». Изучив вопрос, ведомства должны будут представить предложения по оптимизации нагрузки и по выполнению таких учебных заданий не дома, а в школе «в рамках реализации модели «Школа полного дня» или в группах продленного дня».

Россия настолько благополучная страна, что президенту больше и заняться нечем, как числом контрольных работ у школьников.

А как насчет утренников в детских садах? С режимом сна и отдыха в ясельных учреждениях?

Очень важные вопросы ждут вашего решения, Владимир Владимирович!

А.Б.