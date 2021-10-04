По следам нашумевшей драки

29 сентября состоялось судебное заседание по продлению содержания под стражей Фархода Пирова (обвинён в участии в знаменитой драке в «Трйке», дело возбуждено по статье ч. 2 ст. 213 УК РФ "хулиганство с применением оружия").

Отметим, что следователь просил продлить меру пресечения, ссылаясь на то, что Пиров не имеет стабильного места жительства. Это несмотря на то, что у Пирова есть паспорт (Пиров - гражданин РФ), а в паспорте есть прописка. Прописан Пиров в подмосковной квартире, в которой живёт вместе с женой и детьми. А вот следователь этого вполне определённого и документально подтвержденного места жительства не желает и не хочет видеть прямо в упор. Но и это ещё не всё.

Существуют свидетели, из показаний которых следует, что Пиров был в драке стороной пострадавшей. А именно - к работникам, подрабатывающим доставкой грузов для посетителей "Ашана" (среди работников есть и граждане Таджикистана и граждане РФ) привязалась шайка рэкетиров (либералы грустят о святых 90-х, а они уже тут). Настойчивое предложение крыши, переходящее в вымогательство, продолжалось более года. Угрозы варьировались от словесных до угроз оружием (стрельбы издалека в сторону жертв вымогательства). Работники обращались к правоохранителям, правоохранители реагировали по принципу – будет труп - обращайтесь, выедем, расследуем, накажем!

30 июля рэкетиры перешли от слов к делу. Напали на работников с применением холодного и огнестрельного оружия. Приехали правоохранители - забрали рекетиров. Потом забрали работников, приехавших к правоохранителям с жалобами и справками о полученных повреждениях (в том числе и Пирова).

Понятно, что свидетели могут врать (любые свидетели), поэтому следователь не обязан верить всем показаниям на слово. Следователь обязан их исследовать, в соответствии с уголовно процессуальным кодексом и наукой, именуемой криминалистика. Тут же следователь показаний критически исследовать не хочет. Он их просто в упор не видит. И свидетелей этих опрашивать не хочет и адвокатский опрос свидетелей (есть в законе такая процедура) к делу приобщать не хочет. Ну и судья тоже не хочет.

И ещё пару вишенок на торте. Обвинительное заключение Пирову предъявляли в отсутствии защитника. И суд чуть не провели в отсутствие защитника. Защитник попал на заседание не благодаря тому, что был уведомлен в законном порядке, а лишь благодаря своей бдительности.

В общем, содержание под стражей было продлено.

Защита собирается его обжаловать. Результат, скорее всего, предсказуем.