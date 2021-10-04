Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#репрессии, #СоциалЗа, #Баранов, #КПРФ
1 Журналиста «Комсомольской правды» похитило в Москве белорусское КГБ https://forum-msk.org/material/news/1...
2 В Москве продолжаются политические репрессии
3 Путин поручил сократить число контрольных работ в школах https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Новые квартиры в домах, построенных по программе реновации, получили более 40 тыс. жителей столицы, https://forum-msk.org/material/news/1...
5 В Казахстане начались акции протеста и забастовки дальнобойщиков https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Правящая партия «Грузинская мечта» одерживает победу на выборах в органы местного самоуправления,
7 Цена на газ на Украине побила исторический рекорд
8 Владелец Черкизона арестован в Черногории при попытке получить политическое убежище
9 Космический аппарат передал на Землю первые снимки поверхности Меркурия
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