В Москве продолжаются политические репрессии Обзор новостей с Анатолием Барановым. #репрессии, #СоциалЗа, #Баранов, #КПРФ 1 Журналиста «Комсомольской правды» похитило в Москве белорусское КГБ https://forum-msk.org/material/news/1... 2 В Москве продолжаются политические репрессии 3 Путин поручил сократить число контрольных работ в школах https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Новые квартиры в домах, построенных по программе реновации, получили более 40 тыс. жителей столицы, https://forum-msk.org/material/news/1... 5 В Казахстане начались акции протеста и забастовки дальнобойщиков https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Правящая партия «Грузинская мечта» одерживает победу на выборах в органы местного самоуправления, 7 Цена на газ на Украине побила исторический рекорд 8 Владелец Черкизона арестован в Черногории при попытке получить политическое убежище 9 Космический аппарат передал на Землю первые снимки поверхности Меркурия



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