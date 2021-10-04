Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Москве продолжаются политические репрессии

Опубликовано 04.10.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#репрессии, #СоциалЗа, #Баранов, #КПРФ

1 Журналиста «Комсомольской правды» похитило в Москве белорусское КГБ https://forum-msk.org/material/news/1...

2 В Москве продолжаются политические репрессии

3 Путин поручил сократить число контрольных работ в школах https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Новые квартиры в домах, построенных по программе реновации, получили более 40 тыс. жителей столицы, https://forum-msk.org/material/news/1...

5 В Казахстане начались акции протеста и забастовки дальнобойщиков https://forum-msk.org/material/news/1...

6 Правящая партия «Грузинская мечта» одерживает победу на выборах в органы местного самоуправления,

7 Цена на газ на Украине побила исторический рекорд

8 Владелец Черкизона арестован в Черногории при попытке получить политическое убежище

9 Космический аппарат передал на Землю первые снимки поверхности Меркурия



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Довольны ли вы итогами выборов в Государственную думу?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Москве продолжаются политические репрессии
В Москве продолжаются политические репрессии
04.10.2021
Спасателей много, а спасти некому
Спасателей много, а спасти некому
01.10.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сегодня Washington Post обещает компромат на российских олигархов (0)
Выборы прошли, надежды не оправдались... (0)
"Дыры" электронного голосования (0)
По следам нашумевшей драки (0)
В Москве продолжаются политические репрессии (0)
Путин поручил сократить число контрольных работ в школах (10)
Два подхода к проблеме роста цен на топливо (2)
К концу реновации нам с Собяниным как раз по 110 стукнет (5)
Этот текст я всегда публикую 3 октября. Кто читал, не читайте (9)
Белорусское КГБ выкрало в Москве корреспондента "Комсомольской правды" (31)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Верной дорогой идут товарищи
Дарья Митина Дарья Митина: По-моему, это 2-е октября
Дарья Митина Дарья Митина: Рoвнo пять лет назад
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Чтобы прорваться в Центральную Азию, Анкара использует Тюркский совет
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Антикитайская политика США ведет к обрушению ДНЯО и появлению новых ядерных держав
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss