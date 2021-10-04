Выборы прошли, надежды не оправдались...

Коммунисты Москвы не согласны с результатами электронного голосования и робко пытаются добиться правды. Глава фракции коммунистов Мосгордумы Н.Зубрилин попытался бойкотировать заседание думы и был задержан полицией. Геннадий Андреевич сделал из коммунистов мальчиков для битья. Плетью обуха не перешибёшь. Кто даст оспорить результаты в отдельно взятом городе? Выборы прошли, в стране тишина, власть начала заниматься повседневными вопросами, которые возникали в течение прошедших годов. Народ выходит на митинги, но они настолько малы и слабы, что даже полиция не вмешивается. Побузят до морозов и растворятся в человейниках.

Составу новой думы со старыми членами предстоит принять бюджет на последующие три года. Депутат Макаров - председатель комитета по бюджету уже предполагает, что бюджет будет профицитным. Сократят социальную сферу и профицит появится без изменения финансовой политики и без расширения промышленного производства. Налоги, цены повысят и ВВП подрастёт на 2 - 3 %, что будет устраивать и новую думу и руководство страны. Все забудут о нищенском положении народа, реальных противников результатов выборов нет. Всё пойдёт по накатанной колее в течение 21 года. Зачем менять, когда всё отработано до "совершенства".

Интересное высказывание народной артистки Н.Фатеевой. "В.Путин пустой человек, содержит страну в страхе". Точнее не скажешь, особенно на счёт страха. Перед выборами разные компании проводили уличные опросы и много пенсионеров говорили, что они будут голосовать за президента, имея ввиду партию власти, потому что нет войны. Память Отечественной войны передалась поколению, которое родилось перед войной и в первые годы после войны. Однако в недалёком будущем эти люди уйдут в мир иной и капитализм с бандитским лицом укоренится окончательно. 47 миллионов избирателей не пришедших на выборы будут прокляты оставшимся советским народом. Дядя за них всё решит, вот он и решил.

А "ковид" выкашивает народ и в основном советский. Россия ставит рекорд по смертности. За сутки более 850 человек. Это результат не согласия бестолочей на прививки и рост сердечно - сосудистых заболеваний по той причине, что не остаётся толковых врачей и их недоступность. На днях поехал с хозяйкой в городскую поликлинику. Жена записана к глазному а мне надо заменить зубной протез. Врачей нет они в отпуску. Простых врачей нет, а что делать тем кому нужны кардиологи? Кстати последний кардиолог уволился. Хорошая женщина работала кардиологом и уволилась. Заплата нищенская и никому до этого дела нет. Нет врача езжай в Пензу за 150 км. как будто там другая жизнь. Так будет и дальше, если не хуже, зато пятая точка у 47 миллионов избирателей располнеет от сидения или переместится в деревянный бушлат. Это вы виноваты, что партия власти победила и набрала снова конституционное большинство. Что изменилось? Ничего, с чем вас и поздравляю.

Вот в воинской части на Урале подряд погибли два солдата призывника, а в это время министр едет с президентом в тайгу, непонятно за чем и вернувшись баллотируется кандидатом в депутаты думы, зная, что в думе работать не будет. Своим мандатом затянет в думу человека, которого народ никогда бы не избрал. Конечно ему в армии заняться нечем, он не знает как живут солдаты и главное не хочет знать. Почему погибли призывники? Говорят, что один убит током. Что это значит? Он что проводил или ремонтировал проводку? Что скажут родители погибших?

А жизнь продолжается. Арестован управляющий директор ПАО "Сбербанк" Е.Заков и директор дивизиона "Цифровые платформы образования" ПАО "Сбербанк" М.Инкин за крупное мошенничество. Вот такова политика власти. Где есть средства там воровство и мошенничество. На подходе к задержанию М.Раковой тоже сотруднице "Сбербанка". Читать о её нарядах не хватает выдержки. Ранее она работала в правительстве Москвы. Все видели её доходы, но никто не поинтересовался - откуда. Значит и те кто видел живут точно также.

На телевидении много болтовни о выборах. Ведущие говорят, что во фракцию "Единой России" пришло много новых депутатов, которые внесут новизну в принятие законов. Такие имеют 72 мандата. Пришли те кого выбросили из правительства, но главное, что костях думы остался. Да и новые со старыми замашками. Что может предложить бывший министр труда Топилин, который предложил пенсионную реформу. Более того будучи министром он получал в три раза больше зарплату чем теперь в думе. Пенсионная реформа не закончена. Новая дума внесёт существенные изменения. Не думайте, что пенсия будет значительно увеличена, особенно для тех кто не ходит на выборы.

Многим известна, что накопительная пенсия заморожена и возможно никогда ей не воспользуются вкладчики, потому что Топилин говорит - это деньги работодателей. Видите как всё просто, а вы ждёте дядю, который за вас решит ваши же проблемы. Бушлатов деревянных на всех хватит, вот только цены и на эти изделия растут еженедельно.

А депутат Ю.Поляков вообще не понимает для чего существует оппозиция. Настолько 57 депутатов - коммунистов зажрались. Задача оппозиции сменить власть, а вы даже боитесь выйти к народу. Где 21 год прятался Геннадий Андреевич? Ленин посещал фабрики, заводы, разговаривал с народом без трибуны. Зюганов и вы помешались на пресс - конференциях, на которые простому человеку не попасть, даже Прилепина не пустили. Теперь Зю замутил пленум. Сколько их было раньше и что поимел народ от этих посиделок? Он носится как баба с торбой со своими десяти шагами. Но ведь без народа осуществить не удастся. И снова всё замыкается на народ. Знали бы вы как люди относятся к Зюганову. Писать стыдно. Геннадий Андреевич предал народ и государство, занимая в думе оппозиционные места. Это отчасти виновен он сам за то, что к России весь Запад и США относятся хуже чем к талибам. 30 лет власть грабит страну а вы пишите и говорите, что вас мало и поэтому вы превратились в дорогой балласт. Идите в народ, хотя авторитет вы уже не завоюете.