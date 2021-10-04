Сегодня Washington Post обещает компромат на российских олигархов

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран.

Год назад анонимный источник передал Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) три терабайта данных (почти 12 млн документов), содержащих сведения о владельцах 30 тыс. офшорных компаний. В архиве были не только регистрационные данные, но и внутренняя переписка юристов и других сотрудников офшорных регистраторов, информация о сделках, банковских счетах, а также биржевые бумаги.

Важность документов обусловлена тем, что в них указаны тайные офшорные компании 35 мировых лидеров (среди которых как бывшие, так и действующие президенты, премьер-министры).

В частности президент Украины Владимир Зеленский со своими партнёрами владели сетью офшорных компаний, связанных с их бизнесом, базирующихся на Британских Виргинских островах, Кипре и в Белизе.

В частности, Зеленский передал 25% незадекларированного офшора своему помощнику Сергею Шеферу, на которого на днях было совершено покушение.

В расследовании фигурируют британская королевская семья и президент Азербайджана Алиев, король Иордании и чешский премьер, а вот российских фамилий почему-то не заметно.

Правда Washington Post обещает, что 4 октября, сегодня будут опубликованы новые статьи, в которых появятся также данные о влиянии санкций США на российских олигархов. При этом личности этих олигархов пока не разглашаются.

Ждем новостей.

А.Б.