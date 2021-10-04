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Московский листок

Мировую элиту взяли за офшор

Опубликовано 04.10.2021 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Мировую элиту взяли за офшор

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ, опубликовал "досье Пандоры" о причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран.

Год назад анонимный источник передал Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) три терабайта данных (почти 12 млн документов), содержащих сведения о владельцах 30 тыс. офшорных компаний. В архиве были не только регистрационные данные, но и внутренняя переписка юристов и других сотрудников офшорных регистраторов, информация о сделках, банковских счетах, а также биржевые бумаги.

Важность документов обусловлена тем, что в них указаны тайные офшорные компании 35 мировых лидеров (среди которых как бывшие, так и действующие президенты, премьер-министры).

В частности президент Украины Владимир Зеленский со своими партнёрами владели сетью офшорных компаний, связанных с их бизнесом, базирующихся на Британских Виргинских островах, Кипре и в Белизе.

В частности, Зеленский передал 25% незадекларированного офшора своему помощнику Сергею Шеферу, на которого на днях было совершено покушение.

В расследовании фигурируют британская королевская семья и президент Азербайджана Алиев, король Иордании и чешский премьер, а вот российских фамилий почему-то мало. Но есть.

Журналисты утверждают, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и его семья "тайно были связаны со сделками в Великобритании на более чем 400 млн фунтов". Авторы расследования насчитали 17 купленных Алиевыми объектов недвижимости в Великобритании.

Названы и имена российских политиков и бизнесменов, фигурирующих в офшорном расследовании.

В их числе, в частности, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, глава Сбербанка Герман Греф и семья главы Ростеха Сергея Чемезова, отмечает РБК.

Константин Эрнст прокомментировал информацию о том, что он стал тайным партнером в сделке по покупке 39 кинотеатров советской эпохи в Москве.

«Я не совершал никаких противоправных действий... Я не совершаю их сейчас и не собираюсь. Так меня воспитали родители», - цитирует Эрнста РИА Новости. Он также заявил, что «никогда не скрывал» своего участия в этой сделке.

Упоминаются в расследовании и люди из так называемого «окружения Путина». В их числе «Эхо Москвы» называет Романа Путина, Виктора Хмарина, Николая Егорова и Светлану Кривоногих.

Подумалось о возможных громких отставках…

Ну ладно, Эрнста можно. А с какой должности отправить в отставку Романа Путина или, скажем, Светлану Кривоногих?..

 

PS Президент наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени виолончелиста Сергея Ролдугина за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Без комментариев. Заслужил. А что?



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