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Московский листок

В Абхазии временно отстранили главу МВД из-за инцидента со стрельбой

Опубликовано 04.10.2021 в разделе комментариев 0

суд абхазия закон полиция
В Абхазии временно отстранили главу МВД из-за инцидента со стрельбой

Причем глава МВД республики Дмитрий Дбар ни в кого не стрелял – он сам попросил временно отстранить его от должности "для гарантии проведения независимого следствия" после инцидента со стрельбой на набережной Сухума 30 сентября.

В четверг около ресторана Rina депутат парламента республики Гарри Кокая выстрелил пять раз в воздух из пистолета Glock.

Глава МВД сообщил в интервью журналистам, что безуспешно просил пьяного депутата отдать оружие. В результате конфликта с сотрудниками милиции депутат Кокая и несколько ветеранов грузино-абхазской войны получили увечья.

Чудесная республика, где глава МВД просит бухого уважаемого человека не палить в белый свет, как в копеечку на людной набережной, а потом, когда депутата все же задерживают, этот глава МВД сам просит отстранить его от должности.

Вы все еще хотите отдохнуть в солнечном Сухуми?

А.Б.



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