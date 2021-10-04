В России заканчивается золото

Золотодобывающая отрасль России через 10–20 лет может столкнуться с недостатком запасов, заявил в интервью РБК гендиректор крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев.

Грачев привел показатель возобновления добываемых ресурсов (соотношение поставленных на баланс запасов и объема добытых полезных ископаемых), который за последние несколько лет упал в два раза — с 62 до 30%.

Причины — недостаток инвестиций в геологоразведку, в том числе из-за законодательных ограничений.

То есть безумная законодательная политика в стране уничтожает даже неуничтожаемое – запаса золота!

Ну, думаю, трехдневное и электронное голосование исправят ситуацию, и в стране даже нефть с газом добывать станет невыгодно.

А что? Бывало и такое. Например, долгое время в Таджикистане даже добыча золота открытым способом была нерентабельной. А чем мы хуже?

А.Б.