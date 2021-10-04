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Московский листок

В России заканчивается золото

Опубликовано 04.10.2021 в разделе комментариев 2

золото добыча геология
В России заканчивается золото

Золотодобывающая отрасль России через 10–20 лет может столкнуться с недостатком запасов, заявил в интервью РБК гендиректор крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев.

Грачев привел показатель возобновления добываемых ресурсов (соотношение поставленных на баланс запасов и объема добытых полезных ископаемых), который за последние несколько лет упал в два раза — с 62 до 30%.

Причины — недостаток инвестиций в геологоразведку, в том числе из-за законодательных ограничений.

То есть безумная законодательная политика в стране уничтожает даже неуничтожаемое – запаса золота!

Ну, думаю, трехдневное и электронное голосование исправят ситуацию, и в стране даже нефть с газом добывать станет невыгодно.

А что? Бывало и такое. Например, долгое время в Таджикистане даже добыча золота открытым способом была нерентабельной. А чем мы хуже?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Мы добрых граждан позабавим
сразу впрос написал 04.10.2021 12:49
ахто выкачивет ь НАЩИ НЕДРА?
только дурак спрашивет
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(без названия)
2213 написал 04.10.2021 12:08
Собственно,,как для страны,так и для большинства ее населения,от добычи нефти и газа,и в самом деле-прок небольшой,поскольку,сколько ни выкачивай,сколько ни продавай-население из нищеты выбраться так и не может.Причем,абсолютно безразлично,сколько стоит,к примеру-нефть,на мировом рынке,потому,что,бензин,(а значит и вообще все)-дорожает,как при высоких ценах,так и при низких.Однако,здесь выручает,то,что почти все месторождения были открыты и запущены еще во времена "застоя",поэтому-нефть и газ псевдореформаторы берут-"чисто на халяву".По здравому размышлению,конечно,чтобы сделать и добычу золота "невыгодной",надо-очень постараться,однако,когда на одного с сошкой приходится-семеро с ложкой,бывает возможно и такое.
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