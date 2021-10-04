С начала 19 года мы так и не продвинулись в решении проблемы коронавируса

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 888 случаев, это максимальное значение с конца июля, число умерших достигло нового антирекорда - скончались 867 пациентов, следует из данных оперативного штаба.

Начавшаяся со второй половины сентября тенденция к росту продолжается во всех крупных городах и агломерациях. В Москве за сутки выявлено 3 998 новых заболевших, это максимальное значение с 20-х чисел июля, в Санкт-Петербурге - 2 077, в Московской области - 1 216.

Смертность начала расти на прошлой неделе: в пятницу, 24 сентября, сообщалось о 828 умерших, во вторник, 28 сентября, - о 852 скончавшихся, накануне - о 857.

Больше всего смертей в Москве - 62, в Санкт-Петербурге - 56, в Свердловской области - 43.

Напомню, что несколько раз за последние полтора года уже сообщалось о существенных успехах в профилактике и лечении КОВИД-19, называли героев этой борьбы, раздавали высокие государственные награды.

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Главврач Проценко успел сам переболеть, превратиться из реаниматолога в главного борца с вирусной инфекцией, стать Героем России, избраться в Думу по списку «Единой России», отказаться от мандата – а мы все продолжаем в конце 2021 года бороться с инфекцией с индексом «19», и она явно побеждает.

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