С начала 19 года мы так и не продвинулись в решении проблемы коронавируса

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 888 случаев, это максимальное значение с конца июля, число умерших достигло нового антирекорда - скончались 867 пациентов, следует из данных оперативного штаба.
Начавшаяся со второй половины сентября тенденция к росту продолжается во всех крупных городах и агломерациях. В Москве за сутки выявлено 3 998 новых заболевших, это максимальное значение с 20-х чисел июля, в Санкт-Петербурге - 2 077, в Московской области - 1 216.
Смертность начала расти на прошлой неделе: в пятницу, 24 сентября, сообщалось о 828 умерших, во вторник, 28 сентября, - о 852 скончавшихся, накануне - о 857.
Больше всего смертей в Москве - 62, в Санкт-Петербурге - 56, в Свердловской области - 43.
Напомню, что несколько раз за последние полтора года уже сообщалось о существенных успехах в профилактике и лечении КОВИД-19, называли героев этой борьбы, раздавали высокие государственные награды.
Собянин заявил о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в Москве. В очередной раз...
Мэр Собянин своей властью победил эпидемию?
Главврач Проценко успел сам переболеть, превратиться из реаниматолога в главного борца с вирусной инфекцией, стать Героем России, избраться в Думу по списку «Единой России», отказаться от мандата – а мы все продолжаем в конце 2021 года бороться с инфекцией с индексом «19», и она явно побеждает.
Даже Путин на карантин ушел, хоть и сообщали, что привился.
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Не страшно написал 04.10.2021 12:53
Отчего?
Да оттого, что чушь полная!
Мы четко и ясно видим - никакой разницы с прошлыми годами нет, никто особо не болеет.
И тем более никто не умер.
А то, что сердечникам ставят диагноз короновируса пусть останется на совести манипуляторов.
Население в большинстве сбросило дурацкие маски, в магазинах, транспорте уже не пристают насчет них.
Продавцы и даже полицаи тоже все чаще и чаще без масок.
Люди уже поняли - весь этот вирус самое обычное мошенничество.
С 1918 года написал 04.10.2021 12:43
ГРИППА ("испанки").
И ничего - живем.
И дальше жить будем.
Назло кликушам