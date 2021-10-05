Иностранный агент рассказал несколько историй из жизни патриотов

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал материал под названием «Документы Пандоры» (The Pandora Papers), в котором собрана информация о владельцах офшорных компаний со всего мира. Проект стал одним из самых масштабных расследований в истории мировой журналистики, над которым работали 600 репортёров из почти 120 стран мира. Единственным его участником из России были «Важные истории» - СМИ, недавно признанное минюстом иностранным агентом. "Важные истории" оперативно рассказали об офшорах ряда российских патриотов и связанных с ними людей. Воистину это удивительное чтение. Видимо, одна из функций иностранного агента состоит в том, чтобы нас изумлять.

Лично меня особенно впечатлила информация о депутатах Государственной Думы и сенаторах, каждый из которых как раз поддерживал закон об иноагентах, позволяющий причислить к таковым любое издание и любого человека, получившего из-за границы хотя бы копейку. Казалось бы, с непоколебимой твёрдостью эти парламентарии боролись за запрет чиновникам пользоваться иностранными финансовыми активами и своей антизападной воинственной риторикой вдохновляли избирателей на национальный рывок под руководством "партии реальных дел" - "Единой России".

Но что мы видим? Беспощадные к журналистам, выуживающим какие-то гроши на поддержание штанов в своих редакциях, слуги народа чрезвычайно снисходительны к ближайшим родственникам, оперирующим за рубежом солидными средствами и дорогой недвижимостью. Многих не смущает наличие членов семьи с иностранным гражданством. И не опасаются они так жить? Ведь ни подарок на день рождения не получить от родного человека, ни разделить трапезу, ни остановиться в гостях - финансирование-то иностранное. Если сейчас не наказали, не означает, что завтра не накажут.

Депутат Григорий Аникеев сидит в Госдуме с 2007 года, один из чемпионов по доходам среди депутатов, за последние 5 лет задекларировал свыше 12 млрд.руб. Иностранный агент "Важные истории", выполняя функцию освещения бурной деятельности думцев, пишет: "За все свои три созыва в парламенте Аникеев лишь один раз поучаствовал в обсуждениях: «Нет-нет. Сергей Евгеньевич, по пункту 7 повестки дня Аникеев голосовал за», — поправил он председателя Сергея Нарышкина. Этого оказалось достаточно, чтобы получить благодарность от Правительства «за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность». Так вот сын этого активного депутата-патриота - гражданин Мальты. Два брата - бенефициары двух офшоров на Виргинских островах.

Андрей Скоч сидит в Государственной Думе с 1999 года. С тех пор его 88-летний отец, работавший шлифовальщиком на московском авиазаводе «Салют», стал акционером или бенефициаром шести офшоров на Виргинских островах. Папа депутата вместе с миллиардером Усмановым владеет холдингом USM, в который входят металлургическая компания «Металлоинвест», сотовый оператор «Мегафон» и Mail.ru Group (она владеет одноименным почтовым сервисом, соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники»). Также дедушка владеет более 60 % московского аэропорта «Внуково». А его сын Андрей Скоч голосовал за уголовную ответственность для «иноагентов», за изоляцию российского интернета, за запрет организаторам собраний и пикетов получать деньги от иностранцев, «иноагентов» и анонимных жертвователей.

Также с 1999 года сидит в Думе депутат Владислав Резник. Кроме голосования за запретительные законы прославился одним разрешительным. Будучи членом президиума Клуба горных охотников, он стал автором так называемого закона о VIP-охоте, по которому с 2021 года разрешен отстрел животных, занесенных в Красную книгу. По крайней мере, до 2016г. его жена и дочь были связаны с шестью офшорами на Виргинских островах.

Отец депутата Льва Ковпака является владельцем личного счета в Швейцарии и бенефициаром офшорной компании, распоряжающейся сотнями миллионов и миллиардами рублей. Ничего противозаконного здесь нет, отец - основатель сети супермаркетов "Кировский". Любопытен лишь факт, что Лев Ковпак как член комитета Госдумы по бюджету и налогам не раз формулировал свою позицию по офшорному вопросу: бизнес должен быть зарегистрирован там, где он работает.

Высшие чиновники тоже не лыком шиты. Дочь заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина стала владелицей офшора в 20 лет. В тоже время она стала одной из владелиц гостиницы «Чистополь», вошла в наблюдательный совет компании «Деловой медицинский центр» (тоже гостиничный бизнес) и стала собственницей почти 6000 гектаров сельскохозяйственных угодий. Можно порадоваться, что хотя бы в этом частном случае правительство выполнило поручение президента и победило бедность. Министр иностранных дел Сергей Лавров пытается снискать славу Молотова или Громыко. Но может ли пословица "В семье не без урода" распространяться на семью высокопоставленного дипломата? Зять Лаврова - гражданин Израиля, связанный с семью офшорами на Виргинских островах и в Панаме. Как минимум до 2017г. бенефициаром офшорной компании оставался сын Сергея Кириенко - кудесника электронного голосования, бывшего премьера и нынешнего главы президентской администрации.

Отдельную статью иностранный агент "Важные истории" посвятили офшорным секретам Константина Эрнста - двадцатилетнего гендиректора самого патриотичного телеканала страны. За последние пять лет Первый канал получил несколько субсидий из бюджета более чем на десять миллиардов рублей, при этом совокупный убыток канала за этот же период составил более девяти миллиардов рублей - эрнстовский патриотизм не дёшев. Однако ещё дороже Эрнст обошёлся любителям московской старины. "Документы Пандоры" свидетельствуют, что через офшор, одним из владельцев которого он был, оказались скуплены 39 столичных кинотеатров, здания их были разрушены, на их месте воздвигли торговые центры. Ну разве не символичен этот факт при упоминании ведущего некогда популярной среди киноманов передачи "Матадор", превратившегося в одного из крупнейших пропагандистов?

В "Документах Пандоры" есть ещё что почитать, но, честно говоря, становится тошно. Тошно от этих патриотов и их лживого патриотизма. Тошно от их счетов на Виргинских и Каймановых островах, от их паскудного двоеверия, когда напоказ - крестные знамения в православных церквях, а скрытно - жертвоприношения маммоне, когда в жертву приносятся тысячи и миллионы русских людей, страдающих от бедности и произвола. Гадко от их миллиардных сделок, результат которых один - ограбление и предательство России. И ещё более мерзко, что пресс-секретарь президента Песков не увидел в публикации ничего страшного. Раньше хоть на царя надеялись. Теперь же за обобранный народ некому слова подать, кроме иностранного агента.