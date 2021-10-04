Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Мировую элиту взяли за офшор https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Президент наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени виолончелиста Сергея Ролдугина
3 Следователи сегодня работают с бывшим главой Владивостока Олегом Гуменюком
4 В Абхазии временно отстранили главу МВД из-за инцидента со стрельбой
5 Коронавирус бьет печальные рекорды https://forum-msk.org/material/news/1...
6 На московском рынке недвижимости впервые появились апартаменты площадью менее 10 кв. м.
7 Москва вошла в пятерку мировых лидеров по удорожанию жилья
8 В России заканчивается золото https://forum-msk.org/material/news/1...
9 До конца 2021 года в Москве благоустроят три улицы: Пехотную, Героев Панфиловцев и Живописную
10 Спасение кота в Майами
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