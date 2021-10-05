Фейсбук исчез

В понедельник, 4 октября, в работе Facebook и принадлежащих ему Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой. Пользователи в течение нескольких часов не могут войти в приложения, отправить и получить сообщения.
Проблемы также наблюдаются в работе Telegram, TikTok, «ВКонтакте», Google и Amazon.
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К вопросу о хрупкости и эфемерности современного мира.
Останки древнего Рима до сих пор поражают своей мощью и основательностью. А одна из основ современного информационного пространства рухнула всего лишь из-за DNS, сбоя в привязке электронных адресов.
Уже выросло поколение, которое вообще не представляет современного мира без Фейсбука. Для них это примерно тоже, что Луна не взошла над горизонтом в положенный час.
Вот не взошла.
А.Б.
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