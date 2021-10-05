В дни государственного переворота 2021 года вспомнили 1993-й В память о государственном перевороте в октябре 1993 года 3 октября прошла акция коммунистов на Красной Пресне в честь защитников Советской власти.



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