Агония единороссов начнется в следующем году

Развертывание репрессий со стороны единороссов не признак силы, а признак слабости. Это не пустое бодрячество, а факт диалектического самоотрицания. Выходит, больше сказать Кремлю – НЕЧЕГО! Но это исторический конец.

Если позитивная повестка заменена репрессиями и махрово застойным «трансфертом», это агония. Следовательно, между единороссовским режимом и социалистической революцией - никакой промежуточной ступени нет.

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Автор этих строк публикуется на этом сайте лет пятнадцать, а то и больше. И без ложной скромности, его стратегическое видение оправдывается. Он утверждал изо дня в день, что ельцинско-путинский режим лишь переходная фаза от «военного коммунизма» к реальному социализму. Но оппоненты бесновались в тучные нулевые, что, мол, наступил конец всему коммунизму. Ан нет, коммунизм обрел второе дыхание, и становится популярным во всем мире. А вот либерализм-то и умирает. Переходный период, как и положено, исчерпал свой исторический ресурс.

Но автор был прав и тактически во многих случаях. К примеру, некоторые «левые» не поняли мелкобуржуазно-демократический характер навальнистского движения. Кстати, знаменитые белорусские протесты из того же ряда, и даже еще демократичнее. Поэтому разоблачения ФБК вкупе с «умным голосованием» внесли свою лепту в антиолигархическую борьбу.

Но на то и узкое буржуазное мировоззрение. Те же внесистемные либералы не поняли демократический выбор трудящихся Крыма в пользу России. Но всякая проблема решается по мере поступления. С одной стороны, Порошенко не лучше Путина, а то и хуже. А с другой стороны, крымские трудящиеся, и наряду со всеми российскими трудящимися, не зарекались от борьбы с единороссовской реакцией. Поэтому возражать против их выбора бессмысленно тем более.

А раз так, стоит послушать автора еще раз, и насчет заголовка. Потому что бытует мнение, что все решится в трансфертном 2024 году. Разве что одни возлагают на него надежды, другие грозят анафемой и тому подобное. Но сии стратеги, обжегшись на молоке, дуют на воду. Уже 2022 год будет началом агонии единороссов. Историю не остановить.

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Сначала о мировом раскладе ради лучшего учета внутреннего. И образнее, но и доходчивее не скажешь, чем о мальчике и волках. Панические предсказания насчет доллара и США надоели людям настолько, что никто ничему не верит. А зря. Волки пришли. Тот же общеизвестный инфраструктурный план под шесть триллионов долларов – это радикально даже для янки. Это сумасшедшие деньги, а в условиях бюджетного дефицита и растущего долга тем более. Поэтому или туда, или сюда. Или возрождение, или еще больший упадок.

Разумеется, демократы у власти, и даже «прогрессисты», никакие не социалисты. Это пропагандистское увеличение республиканцев. А первые хотят лишь модернизировать государственно-монополистический капитализм на этакий европейский манер. Но в том-то и дело, что и поздно, и не к месту. Увеличение налогов на прибыль может доконать маскирующихся зомби, появившихся еще со времен кризиса 2008-го и накачки Обамы. Да и штатовский рынок оккупирован Китаем-Евросоюзом сотоварищи в значительной степени. И если производственная и социальная инфраструктура будет реализовываться, деньги уйдут на еще больший сбыт импортных товаров и услуг. Но скорее всего, республиканцы и «умеренные» упрутся насчет социальных выплат, и промежуточные выборы приведут к полному бардаку. Колыхание в ту или другую сторону вызовет уже полную ярость, и авторитет Байдена и центрального правительства упадет ниже плинтуса. Республиканские штаты и губернаторы будут действовать по-своему, демократические по-своему, и не мясо, не рыба. И апофеоз всей этой истории выпадет как раз на 2022 год.

Далее, и Си Цзиньпин становится китайским Брежневым. Поэтому внутреннее давление и борьба кланов будут подталкивать к «маленькой победоносной войне» типа нашей афганской авантюры (ихний Тайвань или подобное). То есть, Китай тоже не без проблем. Если расширить внутренний рынок путем повышения заработанной платы и пенсионного обеспечения, конкурентное преимущество рухнет в виде дешевой рабочей силы. А если продолжать расширять внешний рынок, то противоречия с другими странами неизбежны. И совокупность внутренних и внешних обстоятельств может подтолкнуть к радикализму. Если котел перегрелся в виде знаменитого китайского пузыря тем более, стравливать пар придется хоть так, хоть этак.

Поэтому и янки могут рискнуть внешней авантюрой ради ожесточенной внутренней борьбы; и китайцы могут обнаглеть, и спровоцировать даже демократов; и «римляне» с «гуннами» схлестнутся не сегодня, так завтра. Но отсюда каждый потащит Путина на свою сторону путем экономического и финансового шантажа, и вся стабильность посыплется.

Но даже черт с ними, с внешними трудностями. Даже допустим гипотетически, относительное внешнее спокойствие продлится еще год. Но внутренняя инфляция и фактически неизбежная девальвация доконает всякого. (Если Центробанк будет задирать ставку для сдерживания, получит открытую стагфляцию.)

Неустранимая проблема нынешнего Кремля с его вопиющим монополизмом и сырьевой константой в том, что укрепление рубля противопоказано вследствие отсутствия реального импортозамещения. Если рубль укрепится, импорт подскочит, и внутренние производители, слабые по-прежнему, начнут загибаться вплоть до чистой безработицы. А уж с нашими мизерными пособиями это прямая дорога к социальному возмущению. Следовательно, если инфляция достала уже сейчас; то ее рост в следующем году сорвет резьбу и у терпеливого россиянина. И это тоже 2022 год.

Ах, да, возразит иной читатель, у нас же кубышка. Но укрепление рубля сбрасыванием резервов будет лишь продолжать импорт, и это все равно что таскать воду в решете. А если вводить серьезные пошлины, Евросоюз с Китаем встанут на дыбы; да и первый займется коррупционным происхождением испанских вилл со швейцарскими счетами сами знаете кого, и совсем уж конкретно. Евросоюз не простил первые так называемые контрсанкции, а вторые разозлят донельзя.

А раз так, сколько веревочке не виться, конец будет. Внутренние и внешние обстоятельства сольются в одно, и подобно запалу с бомбой. И даже вдобавок, большой вопрос насчет доходов от углеводородов. Если республиканцы восстановят позиции с соответствующими нефтяными спонсорами, все может обернуться в другую сторону. «Зеленую экономику» пошлют лесом, выделят кредиты сланцам, и канадскую трубу достроят уж точно. Конечно, углеводороды не рухнут в тартарары, и коль монопольный сговор ОПЕК + сохранится. Но вот насчет объемов продаж бабка надвое сказала. И все это назреет в 2022 году настолько, что фактически неизбежно. Волки пришли.

Но анализ проблем без их решения бессмыслен. Объективные тенденции и возможности должны реализоваться в субъективных действиях. Но в том-то и дело, что даже действия назрели и перезрели.

История идет хоть и зигзагами, но в правильном направлении. Она идет стратегически от «военного коммунизма» через переходный период государственно-монополистического капитализма к основам социализма, но и тактически также. К примеру, украинские изменения кинулись в крайность местечковой олигархии. Белорусские изменения кинулись в противоположную крайность бюрократического засилья. А вот назревающие российские изменения имеют все шансы пройти между Сциллой и Харибдой, и обернуться социалистической революцией. И тогда выбор трудящихся Крыма верен тем более, и для примера остальным.

В частности, многие «левые интеллигенты» читали Маркузе с Валлерстайном, а вот партийное и советское строительство не удосужились. И даже историю КПСС читали этак в целом и общем. Но кто осилил, тот увидел гигантскую важность союза рабочего класса с кооператорами и трудовыми интеллигентами. Сам Ленин говорил не раз и, если эта связь пропадает, все рушится. Что и произошло с первым Советским Союзом. Космические ракеты с танками делались, а агропром и потребительский рынок отставали. Поэтому народ разозлился, и переходный период ГМК стал неотвратимым. А ведь можно было и поумнее, и сразу к социализму. Но извлечь уроки надо тем более.

Следовательно, если организовать совместную борьбу трудящихся и ныне, – и рабочие ФПГ, и рабочие МУП с «заошками», и кооператоры с индивидуальными предпринимателями, и трудовые бюджетники, и все объединятся в один кулак, – ЭТО СИЛА. Тогда рабочие филиалов ФПГ будут склонны к забастовкам и, если будут поддержаны рабочими МУП-«заошек» и трудовыми бюджетниками. Разумеется, и взаимосвязано. Бюджетники будут склонны к забастовке в том случае, если будут поддержаны рабочими. А ассоциации индивидуальных предпринимателей выйдут на митинги в защиту своих прав охотнее в том случае, если будут поддержаны рабочими и бюджетниками. И не мудрено.

Хотя бы тот же профсоюзный лидер филиала ФПГ в случае давления-увольнения будет поддержан и деньгами, и рабочим местом со стороны местных рабочих. Те же бюджетники поддержат этого лидера всеми юридическими и даже силовыми возможностями. (Автор писал много раз о семейном бюджете рядового силовика с женой-педагогом и родителями-пенсионерами.) И даже индивидуальные предприниматели могут встать на защиту лидера, и никакая полиция не найдет. Да что толочь воду в ступе, и так все ясно. Даже одна совместная денежная поддержка перевернет ситуацию в смысле смелости и эффективности борьбы, а что уж говорить обо всем другом.

Но отсюда два важнейших организационных вывода. Во-первых, все это возможно на МЕСТНОМ уровне. Объединить борьбу ремонтного завода, допустим, в Омске, со школой полунищих педагогов в Кургане можно, но фактически абсурдно. А вот в рамках одного муниципалитета, - на территории которого находится и филиал ФПГ, да и вообще любой завод, и МУП, и школа, и так далее, – В САМЫЙ РАЗ. На ловца и зверь бежит. И даже если это столичный муниципалитет, объединение рабочих торговой «заошки» с бюджетниками соседней школы или больницы уже мощно. Принцип силы и солидарности тот же.

А во-вторых, объединение местного протеста требует и адекватный механизм в лице самодеятельного Совета. Да кто сказал такую чушь, что надо испрашивать разрешение на создание параллельной Советской власти. Активные представители школы, учреждения культуры, «заошки», МУП, филиала ФПГ собрались вместе, избрали председателя с секретарем – и Совет работает. Все утрясется и оптимизируется по ходу дела. А далее или члены Совета побеждают на официальных муниципальных выборах – или методом двоевластия перетягивают авторитет и фактическое управление на себя. И далее по цепочке вверх.

А то, что представители школы, учреждения культуры, «заошки», МУП и даже филиала ФПГ захотят собраться скорее рано, чем поздно – это непременно. Инфляция, налоги, безработица для одних и неоплаченные перегрузки для других неизбежны, и смотри выше еще раз. Поэтому вот вам и анализ, вот вам и решение.

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Отсюда и политический расклад. Насчет настоящих левых активистов все ясно; но даже самые умные в молодежной и этакой навальнистской среде поймут это – хорошо. Не поймут – жалко. Их потенциал пропадет зря. Но альтернатива неизбежна: только социалистическая революция свалит единороссовский режим. Ничто другое не осилит.

Говоря образно, но верно, легкая кавалерия мелкой и средней буржуазии выдохлась. А вот тяжелая кавалерия рабочего класса с кооперативной и индивидуально-предпринимательской пехотой, да с бюджетно-трудовой артиллерией – это серьезно. Это настоящая осада властной крепости. И уж тем более, когда в самой крепости начнутся проблемы по причине внешних и внутренних обстоятельств.

И хватит ныть о Сталине, совке, репрессиях и прочая тень на плетень. Все это неописуемый бред по той простой причине, что в одну реку войти НЕВОЗМОЖНО! Поворот пространства и времени вспять – нонсенс. Это надо чокнуться совсем уж от голливудских фильмов, чтобы иллюзии спутать с реальностью. Более того, и куда уж честнее - социалисты и не скрывают, что был несовершенный «военный коммунизм». ВПК и раздутые силовики высосали потребительский рынок с нормальной социальной жизнью значительно. Но ведь мы ВЫЖИЛИ. Выжили, едрит иху мать. А иначе тот же Милов был бы не экономистом, а пастухом в имении Шмидтов или Джонсонов, и то в лучшем случае. А скорее всего, не появился бы на свет вовсе вследствие уничтожения большей части советских людей.

А вот теперь, когда пришла очередь нормального социализма, глупо от него отказываться. Автор писал об его основных чертах столько раз, что не охота повторяться (кто не читал, здесь https://disk.yandex.ru/i/RRr4-gMDxYhB3Q Кстати, и правильно понимаемая индивидуальная свобода будет процветать. Если вас выберут председателем фабзавкома или бюджетного СТК с соответствующим высоким окладом, и с растущим фондом оплаты труда вследствие вашего руководства – пользуйтесь на здоровье! Если хотите быть индивидуальным предпринимателем наподобие рационализатора или изобретателя, то ваш патент будет куплен вследствие жесткого и реального хозрасчета быстро. Хотите открыть свое дело на пару с другом – вот вам кооператив без силового и банковского беспредела, и работайте хоть до ночи. Одним словом, отказываться от настоящего социализма тогда, когда он назрел и перезрел - маразм.

Поэтому заваривать прогрессивную кашу надо уже сейчас, и все ингредиенты для этого готовы. Только вот с рецептом надо разобраться. Уже и буржуазная парламентская республика невозможна вследствие тоталитарной вакханалии единороссов. Поэтому прогресс возможен только в форме социалистической революции и советской демократии. Клин клином вышибают.

Итого. 2022 год по всем параметрам – начало агонии единороссов. Но субъективный фактор, ясное дело, не помешает. Отсюда два базовых вывода. Во-первых, не столько федеральная оппозиционная деятельность интенсифицирует местную – сколько местная федеральную. И во-вторых, профсоюзные, партийные и советские процессы могут идти параллельно. Не то что могут, а должны. И тогда единороссовской мафии – конец.