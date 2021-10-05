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Московский листок

Памфилова пообещала судиться с журналистами за "клевету" о выборах в Госдуму

Опубликовано 05.10.2021 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Памфилова пообещала судиться с журналистами за "клевету" о выборах в Госдуму

Глава Центризбиркома Элла Памфилова пообещала, что ЦИК подаст в суд на журналистов, которые распространяют «ложь и клевету» о прошедших выборах в Госдуму.

По ее словам, ЦИК будет судиться с отдельными журналистами, а не в целом со СМИ, из-за публикаций о выборах.

«Мы не подавали никогда, не подаем и не собираемся подавать в суд на СМИ, несмотря на разные потоки, мутные потоки в некоторых СМИ. Но подавать в суд на авторов, которые заведомо распространяют и продолжают тиражировать заведомую ложь и клевету в отношении выборов, мы будем», - цитирует главу ЦИК Интерфакс.

Как она это сделает при существующем законодательстве – это даже очень интересно. Обычно ответчиком выступает СМИ, а автор материала как соответчик, которого даже в суд не всегда вызывают.

Памфилова уточнила, что в первую очередь иск будет подан к автору одного из телеграм-каналов, который сообщал о фальсификациях на выборах. По ее словам, автор материала ошибся в данных о количестве участников онлайн-голосования. «Все сейчас отмониторим, отследим. Я думаю, что таких исков будет немало. Раньше мы этого не делали. И зря», — подчеркнула Памфилова. О каком канале идет речь, она не уточнила, наверно, узнаем из судебной хроники…

Напомним, что ЦИК дважды переносил подведение итогов выборов. Также откладывалась публикация результатов электронного голосования в Москве, хотя теоретически результаты должны быть мгновенно.

После подсчета электронных голосов выборы выиграли провластные кандидаты, хотя до этого во многих московских округах лидировали кандидаты, поддержанные «Умным голосованием».

24 сентября ЦИК утвердила итоги выборов и признала их состоявшимися. На заседании не рассмотрели жалобы оппозиционных кандидатов.

 



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