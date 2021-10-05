Енгалычеву подготовили к "дадинской" статье

Тверской районный суд Москвы признал депутата Мосгордумы от КПРФ Екатерину Енгалычеву виновной в повторной организации несанкционированной акции 25 сентября. (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Эта статья предполагает до 30 суток ареста или до 300 тысяч рублей штрафа. Парламентарий должна будет выплатить штраф 250 тыс. руб.

С 24 по 26 сентября Енгалычева не покидала здание Мосгордумы, опасаясь задержания. Все эти дни полиция ждала ее у входа. 26 сентября депутат вышла из здания городского парламента, после чего ей вручили повестку в отделение на 28 сентября. 30 сентября ее задержали в Тверском ОВД при ознакомлении с административными протоколами.

Ранее она уже была оштрафована по ст. 20.2 КоАП за участие в несогласованной акции протеста в Москве 23 января, а также получила штраф в 30 тыс. руб. за проведение незаконного массового мероприятия 18 февраля 2020 года против жилой застройки на Мичуринском проспекте.

Членов КПРФ и их сторонников начали задерживать после акции на Пушкинской площади 20 сентября и перед акцией 25 сентября. Коммунисты утверждали, что оба мероприятия проходили в формате встречи с депутатами, а значит не требовали согласования с мэрией города.

Что до Енгалычевой, то по «дадинской» статье теперь ее можно судить по уголовному производству, поскольку неприкосновенности депутаты ее уровня лишены полностью.

Екатерина Енгалычева рискует стать первым депутатом после большевиков в 4 Государственной думе, отправившихся в заключение прямо с парламентской скамьи.

Большевистская фракция приняла участие в конференции большевиков в Озерках 2-4 ноября 1914 года. Все участники конференции, в том числе и большевики-думцы, были арестованы. Все 5 депутатов были признаны виновными в участии в организации, ставящей задачей свержение царизма, и приговорены к ссылке на поселение в Восточную Сибирь в Туруханский край.

Не правда ли, очень похоже?