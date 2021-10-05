Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

На полицейского завели дело за майнинг криптовалюты в здании МВД

Опубликовано 05.10.2021 в разделе комментариев 0

закон полиция
На полицейского завели дело за майнинг криптовалюты в здании МВД

Управление СК по Саратовской области возбудило уголовное дело в отношении саратовского полицейского, майнившего криптовалюту в здании МВД, сообщает региональное ГУ МВД в понедельник.

"Сотрудник установил на рабочем компьютере специальное программное обеспечение для майнинга криптовалют и использовал служебные ресурсы для получения прибыли. По предварительным подсчетам, причиненный ГУ МВД России по Саратовской области ущерб составил более 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

По материалам полиции следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

ГУ МВД отмечает, что если вина полицейского будет доказана, то он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности.

А в чем превышение полномочий, кстати? Включал компьютер и делал работу – какую, нигде не регламентировано. Кто-то в игры играет, кто-то кино смотрит, а кто-то валюту майнит.

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сталкивались ли вы с недовольством действиями властей?:
Результаты
Интернет-ТВ
В России заканчивается золото
В России заканчивается золото
04.10.2021
В дни государственного переворота 2021 года вспомнили 1993-й
В дни государственного переворота 2021 года вспомн...
05.10.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Реабилитация нацизма посредством грязных носок (1)
На полицейского завели дело за майнинг криптовалюты в здании МВД (0)
Енгалычеву подготовили к "дадинской" статье (1)
Памфилова пообещала судиться с журналистами за "клевету" о выборах в Госдуму (0)
Уроки русской литературы (1)
В дни государственного переворота 2021 года вспомнили 1993-й (0)
Иностранный агент рассказал несколько историй из жизни патриотов (7)
Фейсбук исчез (7)
В России заканчивается золото (0)
С начала 19 года мы так и не продвинулись в решении проблемы коронавируса (40)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
orphoprosecutor orphoprosecutor: Это была Жизнь!
Дарья Митина Дарья Митина: Фсем жать!!!!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Президент наградил орденом За заслуги перед Отечеством IV степени виолончелиста Сергея Ролдугина
Дарья Митина Дарья Митина: Во имя Аллаха милостивого, милосердного
Дарья Митина Дарья Митина: ДИХСН!!!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss