На полицейского завели дело за майнинг криптовалюты в здании МВД

Управление СК по Саратовской области возбудило уголовное дело в отношении саратовского полицейского, майнившего криптовалюту в здании МВД, сообщает региональное ГУ МВД в понедельник.

"Сотрудник установил на рабочем компьютере специальное программное обеспечение для майнинга криптовалют и использовал служебные ресурсы для получения прибыли. По предварительным подсчетам, причиненный ГУ МВД России по Саратовской области ущерб составил более 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

По материалам полиции следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

ГУ МВД отмечает, что если вина полицейского будет доказана, то он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности.

А в чем превышение полномочий, кстати? Включал компьютер и делал работу – какую, нигде не регламентировано. Кто-то в игры играет, кто-то кино смотрит, а кто-то валюту майнит.

А.Б.