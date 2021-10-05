Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Реабилитация нацизма посредством грязных носок

Опубликовано 05.10.2021 в разделе комментариев 1

суд закон
Реабилитация нацизма посредством грязных носок

В Миассе на бездомного, решившего посушить носки, завели дело о реабилитации нацизма.

Как передает издание znak.com, фигурант дела - 40-летний мужчина без определенного места жительства. 30 сентября он поджег пластиковый венок у мемориала «Вечный огонь», чтобы высушить носки. Горевший венок повредил элемент мемориала — пятиконечную звезду, ее пришлось демонтировать, чтобы привести в надлежащий вид.

Первоначально уголовное дело было возбуждено по статье «Вандализм» (статья 214 УК РФ). Однако после того, как дело привлекло внимание главы СК России Александра Бастрыкина, статья была изменена на «Реабилитацию нацизма».

Фигурант дела арестован на два месяца по ходатайству следствия, считающего, что он может скрыться, подтвердили в пресс-службе суда.

"Интересно, по первоначальным данным, бомж страдает рядом психических отклонений и вряд ли, решив сжечь венок, чтобы на образовавшемся огне посушить носки, думал о фашизме и осквернении памяти", - отмечает издание.

А по-моему, здорово – реабилитация нацизма посредством грязных носок. А что скажет главный санитарный врач Попова?

А еще есть у нас такой человек – обмудсмен. Ему нечего сказать о судьбе бомжа, решившего посушить носки? И вообще о людях, которым негде обогреться… Кроме тюрьмы предложить нечего?

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Бомжик решил зиму в тюряге перезимовать и власть помогла
Крокодил15.10.21 написал 05.10.2021 10:08
Она же о людях думает.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сталкивались ли вы с недовольством действиями властей?:
Результаты
Интернет-ТВ
В России заканчивается золото
В России заканчивается золото
04.10.2021
В дни государственного переворота 2021 года вспомнили 1993-й
В дни государственного переворота 2021 года вспомн...
05.10.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Реабилитация нацизма посредством грязных носок (1)
На полицейского завели дело за майнинг криптовалюты в здании МВД (0)
Енгалычеву подготовили к "дадинской" статье (1)
Памфилова пообещала судиться с журналистами за "клевету" о выборах в Госдуму (0)
Уроки русской литературы (1)
В дни государственного переворота 2021 года вспомнили 1993-й (0)
Иностранный агент рассказал несколько историй из жизни патриотов (7)
Фейсбук исчез (7)
В России заканчивается золото (0)
С начала 19 года мы так и не продвинулись в решении проблемы коронавируса (40)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
orphoprosecutor orphoprosecutor: Это была Жизнь!
Дарья Митина Дарья Митина: Фсем жать!!!!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Президент наградил орденом За заслуги перед Отечеством IV степени виолончелиста Сергея Ролдугина
Дарья Митина Дарья Митина: Во имя Аллаха милостивого, милосердного
Дарья Митина Дарья Митина: ДИХСН!!!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss