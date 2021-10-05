В Миассе на бездомного, решившего посушить носки, завели дело о реабилитации нацизма.

Как передает издание znak.com, фигурант дела - 40-летний мужчина без определенного места жительства. 30 сентября он поджег пластиковый венок у мемориала «Вечный огонь», чтобы высушить носки. Горевший венок повредил элемент мемориала — пятиконечную звезду, ее пришлось демонтировать, чтобы привести в надлежащий вид.

Первоначально уголовное дело было возбуждено по статье «Вандализм» (статья 214 УК РФ). Однако после того, как дело привлекло внимание главы СК России Александра Бастрыкина, статья была изменена на «Реабилитацию нацизма».

Фигурант дела арестован на два месяца по ходатайству следствия, считающего, что он может скрыться, подтвердили в пресс-службе суда.

"Интересно, по первоначальным данным, бомж страдает рядом психических отклонений и вряд ли, решив сжечь венок, чтобы на образовавшемся огне посушить носки, думал о фашизме и осквернении памяти", - отмечает издание.

А по-моему, здорово – реабилитация нацизма посредством грязных носок. А что скажет главный санитарный врач Попова?

А еще есть у нас такой человек – обмудсмен. Ему нечего сказать о судьбе бомжа, решившего посушить носки? И вообще о людях, которым негде обогреться… Кроме тюрьмы предложить нечего?

А.Б.