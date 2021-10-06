Почта может протестовать

Коллективы нескольких отделений Нижегородской, Саратовской и Амурской областей не могли больше терпеть подобный беспредел и решили коллективно бороться за свои права. К сожалению, акции протеста были разбросаны как по территории, так и во времени. Связи между коллективами не было. Одним из негативных последствий отсутствия общей координации стало незаконное увольнение работников Нижегородских отделений. Однако акции стали определенным опытом, причем не только для работников почты, но и для всех предприятий России. Первый урок – решительные коллективные действия дают положительный результат. Второй – рабочим нужна организация и координация между собой. Причем это относится ко всему российскому рабочему движению.

В начале марта этого года государственная инспекция труда в Нижегородской области начала внеплановую проверку Дзержинского почтамта после многочисленных обращений работников АО «Почта России». Почтальоны пожаловались на работодателя, который вменяет им трудовую функцию по торговле продуктами питания во время доставки населению денежных средств.

«У нас план назначен в 80 тысяч. На эту сумму необходимо продать товары, иначе - увольнение. Мы вынуждены сами покупать эти продукты, хотя они очень дорогие, с наценкой. Зарплата у нас всего 13 000, товаров мы покупаем на 5 000, а в итоге за это получаем всего 500 рублей в месяц!..», - жалуются сотрудницы, справедливо возмущенные таким беспределом.

Также работники потребовали проверить индексацию заработной платы и оплату труда в праздничные дни.

Одновременно с жалобой Дзержинских почтальонов поступила жалоба от работников Заволжского отделения почты России. В обращении также указаны вопросы оплаты труда почтальонов в праздничные дни. По результатам обращений инстанции даже запланировали проверки и пообещали привлечь АО «Почта России» к административной ответсвенности.

Однако на работников, которые отказались наживаться на пенсионерах и сами устали от такой работы, начали оказывать давление – просто массово увольнять.

«Уволили нас незаконно! Трудовая инспекция выставила предупреждение, но, невзирая на это, они все-таки нас уволили с работы. Именно за то, что мы отказались носить продукты. Там полнейший бардак», - сказала лидер инициативной группы работников Светлана.

Порядка 20 уволенных работниц составили коллективное обращение на имя Председателя Заксобрания Дзержинска.

Однако уже в конце сентября стало известно, что уволенных за забастовку в апреле почтальонов восстановили на работе по суду и назначили выплату компенсаций. Но Главпочтамп, видимо, не намерен сдаваться и собирается обжаловать решение суда, а также продолжить продажу продуктов. Вероятно, давление на работников почты начнется с новой силой, а значит им необходимо как можно скорее организовывать свой независимый профсоюз и выходить на связь с другими коллективами работников почты по всей стране.

17 августа в городе Свободный Амурской области работники нескольких почтовых отделений объявили о начале забастовки. Причиной стала задержка заработной платы.

По данным пресс-службы главы Свободного, на сегодняшний день в городе функционируют три отделения «Почты России» — в центральной части города, в микрорайонах Залинейный и Ударный. Все они объявили акцию протеста. Как сообщали местные СМИ, уже к 16:30 объявления о забастовке с дверей центрального отделения были убраны и начался прием посетителей. Акция быстро завершилась в связи с выполнением требований по выплатам долгов. Стоит отметить, что по словам руководства почты, причиной задержки зарплаты стала некая ошибка в программе.

Начались проверки со стороны прокуратуры и трудовой инспекции, куда обратились работники с коллективными обращениями.

Мы призываем работников отделений почты в Амурской области не останавливаться на достигнутом, ведь одними задержками зарплат ваши трудовые проблемы не ограничиваются. Создавайте свой независимый профсоюз! В этом вам всегда помогут товарищи из первичной профсоюзной организации РПМ «АО СЗОР», Движения Рабочий Контроль, а также ваши коллеги из независимого профсоюза работников почты Саратовской области, которые в сентябре тоже провели акцию протеста в виде «итальянской» забастовки.

6 сентября члены независимого профсоюза РПРиУ-СПР нескольких отделений «Почты России» в Энгельсском и Ровенском районах Саратовской области потребовали повышения зарплаты и нормальных условий труда. Порядка 40 сотрудников объявили «итальянскую» забастовку, которая парализовала работу отделений госкомпании.

По словам председателя независимой первички Галины Канаковой речь шла «о нарушении элементарных прав человека»: работников не обеспечивают даже форменной одеждой и стульями. Зарплата у почтальонов составляет всего 10 320 рублей (в июле было еще меньше – 9 740), у операторов – 13 200.

"Информация о начале забастовки была дана во все отделения, но не все поддержали, так как не все состоят в профсоюзе. Многие боятся и многие не верят…"– заявила Галина в интервью местному изданию.

Однако этого хватило, чтобы работа некоторых почтовых отделений была парализована.

На «итальянскую» забастовку работников руководство отреагировало тут же. Была проведена встреча, в результате которой стороны пришли к следующим решениями:

13 сентября провести встречу руководства управления Федеральной почтовой связи по Саратовской области с делегацией местного комитета Общероссийского профсоюза РПРиУ-СПР;

2. Директор УФПС Саратовской области рассмотрит вопрос выравнивания заработной платы сотрудников ГОПС г. Энгельса до уровня заработной платы сотрудников ГОПС г. Саратова, а также дополнительного обеспечения ГОПС г. Энгельса скотчем с логотипом УФСП Саратовской области АО «Почта России», элементами питания и в случае необходимости технического ремонта оборудования;

3. Председатель местного комитета Общероссийского профсоюза РПРиУ-СПР Галина Канакова и члены профсоюза обеспечат восстановление работы ГОПС г. Энгельса и выполнение своих должностных обязанностей.

13 сентября встреча прошла плодотворно. Обещали также рассмотреть вопрос снабжения хлопчатобумажными перчатками, обеспечением кондиционерами, стульями, отпугивателями собак для почтальонов и закупкой поясных сумок.

Еще раз подняли и тему повышения заработной платы. Руководитель саратовской «Почты России» пообещал до конца года поднять выплаты во всех отделениях Энгельса и Энгельсского района у операторов до 16 700 рублей, у почтальонов – до 14 тысяч.

«Мы решили, что до повышения зарплат не предпринимаем никаких действий и завершаем забастовку. Но это не значит, что профсоюз перестанет выдвигать какие-то требования. У нас будут другие вопросы, которые мы будем решать. Самое главное, что наш независимый профсоюз в городе Энгельсе есть и с нами считаются. Для нас это очень важно. Многие сотрудники не присоединяются к нам, все ждут, когда с нами разберутся, но с нами разбираться никто не собирается, а наоборот ищут точки соприкосновения. К нам прислушиваются», – прокомментировала прошедшие переговоры председатель Галина Канакова.

Сами переговоры продлились два часа. Прессу на них не пустили, хотя представители профсоюза не возражали против присутствия журналистов.

Генеральный секретарь Союза профсоюзов России, куда входит РПРиУ, Евгений Куликов, который лично приехал к энгельсским почтовикам, так прокомментировал прошедшее:

"Не могу сказать, что переговоры прошли в теплой обстановке, но диалог состоялся… С "Почтой России" везде так. Везде не лучшая ситуация. Само по себе АО не является лидером ни по условиям труда, ни по заработной плате".

Мы поддерживаем намерения работников почты продолжать свою борьбу и надеемся, что работники почтовых отделений по всей стране последуют их примеру! Только массовая рабочая организация и координация борьбы сможет решить основные проблемы на федеральном уровне, а также обеспечить рабочий контроль в ваших отделениях. Не останавливайтесь на достигнутом! Боритесь, и у вас все получится!