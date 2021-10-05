Статья Конституции только с разрешения главного санитарного врача #социалза #баранов #кпрф #репрессии Обзор новостей с Анатолием Барановым. #репрессии, #СоциалЗа, #Баранов, #КПРФ 1 Памфилова пообещала судиться с журналистами за «клевету» о выборах в Госдуму https://forum-msk.org/material/news/17448446.html 2 Депутата Мосгордумы от КПРФ Енгалычеву оштрафовали на 250 тысяч рублей за акцию 25 сентября https://forum-msk.org/material/news/17448458.html 3 Статья 31 Конституции РФ действует только с разрешения главного санитарного врача 4 Фейсбук исчез https://forum-msk.org/material/news/17447697.html 5 В России после выборов выросло недовольство властями 6 Путин ввел в России новый праздник 7 В Саратове на полицейского завели дело за майнинг криптовалюты в здании МВД 8 В Миассе на бездомного, решившего посушить носки, завели дело о реабилитации нацизма https://forum-msk.org/material/news/17448495.html 9 Политический клуб на базе Продюсерского центра Александра Краснова начинает подготовку к муниципальным выборам в Москве в 2022 году



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