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Московский листок

Статья Конституции только с разрешения главного санитарного врача

Опубликовано 05.10.2021 в разделе комментариев 0

#социалза #баранов #кпрф #репрессии

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#репрессии, #СоциалЗа, #Баранов, #КПРФ

1 Памфилова пообещала судиться с журналистами за «клевету» о выборах в Госдуму

https://forum-msk.org/material/news/17448446.html

 

2 Депутата Мосгордумы от КПРФ Енгалычеву оштрафовали на 250 тысяч рублей за акцию 25 сентября

https://forum-msk.org/material/news/17448458.html

3 Статья 31 Конституции РФ действует только с разрешения главного санитарного врача

 

4 Фейсбук исчез

https://forum-msk.org/material/news/17447697.html

5 В России после выборов выросло недовольство властями

 

6 Путин ввел в России новый праздник

 

7 В Саратове на полицейского завели дело за майнинг криптовалюты в здании МВД

 

8 В Миассе на бездомного, решившего посушить носки, завели дело о реабилитации нацизма

https://forum-msk.org/material/news/17448495.html

9 Политический клуб на базе Продюсерского центра Александра Краснова начинает подготовку к муниципальным выборам в Москве в 2022 году



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Статья Конституции только с разрешения главного санитарного врача
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