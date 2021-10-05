Статья Конституции только с разрешения главного санитарного врача

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#репрессии, #СоциалЗа, #Баранов, #КПРФ
1 Памфилова пообещала судиться с журналистами за «клевету» о выборах в Госдуму
https://forum-msk.org/material/news/17448446.html
2 Депутата Мосгордумы от КПРФ Енгалычеву оштрафовали на 250 тысяч рублей за акцию 25 сентября
https://forum-msk.org/material/news/17448458.html
3 Статья 31 Конституции РФ действует только с разрешения главного санитарного врача
4 Фейсбук исчез
https://forum-msk.org/material/news/17447697.html
5 В России после выборов выросло недовольство властями
6 Путин ввел в России новый праздник
7 В Саратове на полицейского завели дело за майнинг криптовалюты в здании МВД
8 В Миассе на бездомного, решившего посушить носки, завели дело о реабилитации нацизма
https://forum-msk.org/material/news/17448495.html
9 Политический клуб на базе Продюсерского центра Александра Краснова начинает подготовку к муниципальным выборам в Москве в 2022 году
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