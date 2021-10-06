В Челябинске суд взыскал с участников митинга за Навального 2,1 млн рублей в пользу ГУ МВД

Центральный районный суд Челябинска 5 октября удовлетворил иск регионального ГУ МВД к пятерым участникам митингов в поддержку политика Алексея Навального. С них взыскан ущерб в размере 2,1 млн рублей, причиненный полиции за работу внеурочно.
Как сообщает телеграм-канал „Апология протеста“, суд постановил взыскать с Олега Шамбурова, Артема Яумбаева, Александра Копьева, Марии Макаровой и Павла Струнина, которых полицейские считают организаторами мирных акций 23 и 31 января в Челябинске, 2 179 619,25 рублей. В сумму взыскания входят дополнительные выплаты полицейским и расходы на использование служебного транспорта.
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Я что-то нек понял, а полиция у нас на самоокупаемости теперь?
Мне раньше казалось, что полиция у нас финансируется целиком из бюджета, в том числе и по линии сверхурочных. Впрочем, какие сверхурочные в военизированной организации? Эдак они и за пребывание на фронте сверхурочных потребуют с командировочными.
Хотя идея богатая - можно, например, с родителей школьников стребовать за переработку учителей, с больных за осложнения...
И вообще, если у нас МВД коммерческая организация, то можно еще и упущенную прибыль истребовать - могли ведь в это время рынки трясти, ларечников на бабки ставить, в конце концов, на служебном компьютере крипту майнить.
На полицейского завели дело за майнинг криптовалюты в здании МВД
А вместо это стояли в бессмысленном оцеплении...
А.Б.
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ййййй написал 06.10.2021 01:00
Недавно был ролик Баранова с Делягиным, где, в том числе, и об этом говорили:
https://www.youtube.com/watch?v=lxagaCqjiaE
Полный провал юриспруденции написал 06.10.2021 00:42
И теперь население пожинает плоды их "судейства".