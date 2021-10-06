Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Челябинске суд взыскал с участников митинга за Навального 2,1 млн рублей в пользу ГУ МВД

Опубликовано 06.10.2021 в разделе комментариев 2

навальный закон зарплата полиция
В Челябинске суд взыскал с участников митинга за Навального 2,1 млн рублей в пользу ГУ МВД

Центральный районный суд Челябинска 5 октября удовлетворил иск регионального ГУ МВД к пятерым участникам митингов в поддержку политика Алексея Навального. С них взыскан ущерб в размере 2,1 млн рублей, причиненный полиции за работу внеурочно. 

Как сообщает телеграм-канал „Апология протеста“, суд постановил взыскать с Олега Шамбурова, Артема Яумбаева, Александра Копьева, Марии Макаровой и Павла Струнина, которых полицейские считают организаторами мирных акций 23 и 31 января в Челябинске, 2 179 619,25 рублей. В сумму взыскания входят дополнительные выплаты полицейским и расходы на использование служебного транспорта.

***

Я что-то нек понял, а полиция у нас на самоокупаемости теперь?

Мне раньше казалось, что полиция у нас финансируется целиком из бюджета, в том числе и по линии сверхурочных. Впрочем, какие сверхурочные в военизированной организации? Эдак они и за пребывание на фронте сверхурочных потребуют с командировочными.

Хотя идея богатая - можно, например, с родителей школьников стребовать за переработку учителей, с больных за осложнения...

И вообще, если у нас МВД коммерческая организация, то можно еще и упущенную прибыль истребовать - могли ведь в это время рынки трясти, ларечников на бабки ставить, в конце концов, на служебном компьютере крипту майнить.

На полицейского завели дело за майнинг криптовалюты в здании МВД

А вместо это стояли в бессмысленном оцеплении...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: Зрим в корень
ййййй написал 06.10.2021 01:00
Не провал, а полный беспредел. Судьи безнаказанно делают что хотят, как в МегаСити-1 (Дредд).
Недавно был ролик Баранова с Делягиным, где, в том числе, и об этом говорили:
https://www.youtube.com/watch?v=lxagaCqjiaE
Ответить
Зрим в корень
Полный провал юриспруденции написал 06.10.2021 00:42
Вероятно в том суде судьи свои димпломы о высшем юридическом образовании в подземном переходе покупали-)
И теперь население пожинает плоды их "судейства".
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сталкивались ли вы с недовольством действиями властей?:
Результаты
Интернет-ТВ
Статья Конституции только с разрешения главного санитарного врача
Статья Конституции только с разрешения главного са...
05.10.2021
В дни государственного переворота 2021 года вспомнили 1993-й
В дни государственного переворота 2021 года вспомн...
05.10.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Народ России в свободе не нуждается (1)
Агония единороссов начнется в следующем году (3)
Почта может протестовать (0)
В Челябинске суд взыскал с участников митинга за Навального 2,1 млн рублей в пользу ГУ МВД (2)
Статья Конституции только с разрешения главного санитарного врача (0)
Реабилитация нацизма посредством грязных носков (7)
На полицейского завели дело за майнинг криптовалюты в здании МВД (1)
Енгалычеву подготовили к "дадинской" статье (6)
Памфилова пообещала судиться с журналистами за "клевету" о выборах в Госдуму (14)
Уроки русской литературы (17)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Да твою же мать!!!!
Дарья Митина Дарья Митина: "Королевская игра"
Дарья Митина Дарья Митина: Вечер без привычного
orphoprosecutor orphoprosecutor: Это была Жизнь!
Дарья Митина Дарья Митина: Фсем жать!!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss