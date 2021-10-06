Народ России в свободе не нуждается

Свободу ненавидят кретины и интеллигенты

Итак, начало статьи я закончил примером, когда крепостные слуги (дворовые) просили барина не освобождать их от крепостной зависимости.

Давайте задержимся и разберем эту ситуацию. Дворовые люди «по специальности» - конюхи, кучера, повара, лакеи, что им делать, будучи свободными? Опираться только на собственные решения. А они этого хотят? Зачем это им? Чтобы получать своим умом доход, который они затем потратят на еду и одежду? Но еду и одежду они, безусловно, получали и у своего барина. Но вот когда наступит старость, что им делать, если нет детей? А свой барин на улицу не выгонит, докормит до смерти и с честью похоронит. При барине не подохнешь под забором. А если у барина не найдется места в доме, то он в своей деревне построит для старика избушку и обеспечит его до смерти и едой, и одеждой, и дровами. И крестьянской общине за похороны заплатит. Так было заведено, так зачем же рабу свобода от всего этого?

Подавляющая масса американских негров в своей родной Африке жила на уровне чуть выше уровня обезьян, массово умирали от голода и болезней, а став рабами в США, они в материальном плане поднялись в сотни раз. Для них освободиться от рабства, это или жить своими решениями, как они жили в Африке, или свободно жить в США как белые, но им для этого надо было знать столько, сколько и белый господин, и быть трудолюбивым, как белый господин, а не как обезьяна. А если самостоятельная жизнь не получится? Опять голодать, как в Африке? Зачем массовым рабам США это было надо? Пять лет в США шла война между «свободолюбивым» Севером и рабовладельческим Югом, а на Юге негры и не пробовали поднять восстание в помощь своим освободителям с Севера. Да ещё и записывались в армию южан, чтобы помогать своим рабовладельцам в войне с проклятым Севером.

С другой стороны, в той же России испокон веков богатство и сила дворян определялась не деньгами в банке, и не площадями земли, а количеством крепостных. Это и иностранцев удивляло, скажем, поражало, что цари награждали верных слуг не землёй, а крепостными. Но это потому, что для крепостника и для рабовладельца не земля, а раб был большой ценностью, посему жизнь раба или крепостного всячески оберегали ото всех напастей.

Я вот раньше описывал даже меня удививший факт http://www.ymuhin.ru/node/1863/krug-carskoy-intelligencii-2, что в XIX-м, в уже так-сяк цивилизованном веке голод в России начался только после отмены крепостного права - только тогда, когда крестьяне вышли на свободу. Почему? Потому, что помещики, с целью сохранения крепостных, заставляли крестьян иметь 2-3-летние запасы хлеба на случай неурожая, а вот следить за «освобождёнными» крестьянами уже стало некому, и эти запасы были быстро распроданы – «авось и без них бог не выдаст».

То там, то сям встречаются выводы разного рода учёных, что в любом обществе 15% населения – глупы, 70% - середнячки, и 15% - умные. Есть и другие числа, но они сами по себе не важны, поскольку в данном случае важен сам факт того, что люди делятся на такие категории. И глупцам уж точно не по уму жить своим умом – самим принимать решения. Середнячкам, больше из-за лени, а сейчас и из-за убогого образования свобода тоже не в радость. Но сколько-то умным такая тупая жизнь (жить чужим умом) будет не интересна даже при том, что такая жизнь гарантирует им существование, «как у всех». И в этой мысли главное, что таким людям в тягость будет не голод, не алчность, а то, что жить так НЕ ИНТЕРЕСНО!

И умные будут требовать свободы для принятия собственных решений.

И в США были беглые рабы, и в России были беглые крепостные (хотя умные помещики никогда не препятствовали любой деятельности своих крепостных) – характер таких людей не позволял им израсходовать свой ум в исполнении чужих решений. Им нужна была свобода!

Причём, какие-то крепостные становились купцами и предпринимателями, к примеру, у графа Петра Шереметева был крепостной миллионер, платил графу оброк в такой же сумме, как и все остальные крепостные, предлагал за себя выкуп на граф на это долго не соглашался, как сегодня говорят, «по приколу». Но, с другой стороны, множество крепостных бежали в Запорожскую Сечь, на Дон, чтобы стать разбойниками. Темперамент человека, безусловно, играет существенную роль в требовании свободы, но, безусловно, права принимать собственные решения в первую очередь требует ум.

А вот быть рабом по своим умственным способностям, но кричать о свободе, требовать свободы способен любой кретин, как говорится, болтать – это даже не воду носить. Ума нужно ещё меньше. Кретину вообще свойственно болтать о чём угодно, без понимания, чего он хочет, а у нас в России всегда была и с каждым годом росла огромная прослойка кретинов, считающаяся интеллигенцией. А интеллигенция - это предельно малокультурные люди – практически папуасы. Но болтливые.

Я вот вспоминаю «перестройку» - предательство и развал народного государства, которые совершила интеллигенция СССР. И предательство было совершено только потому, что по уму и характеру правительство СССР стало интеллигенцией – укомплектовалось тупыми подлецами, кроме того, правительство СССР стремилось интеллигенции понравиться.

Пара слов о тупости горбачёвского правительства и тогдашней «этиты». Еще никогда в СССР не было правительства, которое бы ставило перед народом такую бесполезную и абсолютно непонятную цель. Цель всегда присутствовала в многочисленных кампаниях до этого. Например, «Пятилетка качества», со всеми извращениями, тем не менее по полезности и по цели всем ясна – обеспечить высокое качество продукции, производимой в СССР. «Продовольственная программа» тоже была понятна – обеспечить страну продовольствием по существующим ценам (это надо добавлять, поскольку в СССР продовольствия производилось больше, чем сейчас). А после прихода к власти нового ЦК, даже в 1989 году, любознательные ученые все еще пытались опросом населения узнать, что такое «перестройка» и кому она нужна, да и потом этот термин каждый толковал по-своему.

Сама по себе команда «перестроиться», - понятна, например, эта команда привычна для армии, но и там ее никто не выполнит без уточнения «зачем», что нужно получить – перестроиться в колонну по четыре или в шеренгу по два? А тут идиоты всей стране скомандовали перестроиться «вообще», но не объяснили, что нужно в ходе перестройки получить. Естественно, такую команду ни один человек дела исполнить не сможет - в такой команде нет дела.

Но команда «перестроиться» без цели – «манна небесная» для болтливого кретина – есть действие и нет заявленной цели этого действия! Болтай о цели, что угодно, – всё сойдёт! И этой болтовнёй ты и перестраиваешься!

Французский психолог Лебон за век до «перестройки» указал на особенность людей с учёными званиями:

«Предположить, следовательно, что ограничение подачи голосов на каких бы то ни было основаниях должно повести к улучшению голосований толпы? Я не допускаю этого на основании ранее высказанных мною причин, касающихся низкого умственного уровня всех собраний, каков бы ни был их состав. В толпе люди всегда сравниваются, и если дело касается общих вопросов, то подача голосов сорока академиков окажется нисколько не лучше подачи голосов сорока водоносов. Не думаю, чтобы голосования, которые так часто ставились в вину всеобщей подачи голосов (например, восстановление империи), были бы иного характера, если бы вотирующие были выбраны исключительно из числа ученых и образованных. Если какой-нибудь индивид изучил греческий язык, математику, сделался архитектором, ветеринаром, медиком или адвокатом, то это еще не значит, что он приобрел особенные сведения в социальных вопросах. Ведь все наши экономисты большей частью образованные люди, в большинстве случаев профессора и академики, но разве существует хоть один общий вопрос, протекционизм, биметаллизм и т.д., относительно которого они пришли бы к соглашению? И это потому, что вся их наука представляет собой лишь очень смягченную форму всеобщего невежества. Перед социальными же проблемами, куда входит столько неизвестных величин, сравниваются все незнания.

Таким образом, если даже избирательный корпус будет состоять исключительно из людей, начиненных наукой, все же их вотум будет не лучше и не хуже, чем нынешний вотум избирателей. Они будут точно так же руководствоваться своими чувствами и духом своей партии. Наши затруднения нисколько бы не уменьшились, но нам пришлось бы, кроме того, испытать еще тяжелую тиранию каст».

«Интеллектуалы» СССР знанием работ Лебона хвастались, не понимая, о чём Лебон написал, и переустройство страны велось не по предложениям людей дела, а шло к уничтожению страны в сопровождении болтовни именно академиков – у Ельцина даже Совет был, состоящий из 21 академика.

И главной целью «перестройки» для интеллигенции СССР стала некая «свобода», причём, болтали о свободе интеллигенты - те, кому эта свобода для принятия решений и даром не была нужна – они никогда этих решений сами не принимали, не умели и не хотели этого делать, - они всегда вычитывали эти решения в «умных» книжках, для них идеал устроится холуём или на шее народа, чтобы болтать. И вот в этих книжках они вычитали, что свобода, по-умному, это liberalis, а поэтому они – либералы!

На самом деле эти либералы под свободой понимали то, что прекрасно сформулировал польский сатирик Ежи Лец: «Мечта рабов: базар, на котором можно купить себе господина». И вопя о свободе, либералы продавались тем, кто даст больше, в конечном итоге продались врагам СССР, в том числе и зарубежным.

Поэтому в результате прихода к власти этих болтливых кретинов, которым свобода и даром не была нужна, – этих либералов, - даже элементарные свободы, гарантированные в СССР, были удушены начисто, с превращением остатков СССР в абсолютно фашистское государство. Почему?

Да, раньше и где-то (но не в России) либералы были людьми дела и им свобода нужна была для принятия собственных решений, но в СССР либералами изначально стала интеллигенция – люди, не способные принимать собственные решения и живущая чужим умом.

И этот чужой ум «купленных на базаре» хозяев начал подсказывать этим «либералам» решения, которые разорили остатки СССР, вызвали войны и упадок общественной жизни и мысли.

Однако была и неприятность - наряду с этими «либералами» в правительствах и депутатах, в стране были люди, которые предлагали свои решения, основанные не на вычитанных умствованиях, а на оценке создавшейся обстановки. И на фоне этих решений становилось понятен кретинизм либералов советского разлива. Даже им это становилось понятно по результатам их деятельности.

И у либералов, для удержания власти в умах и, хотя бы, самоуважения, остался один путь – удушить свободу обсуждения их решений. Это выразилось, во-первых, в удушении свободы слова в стране и, во-вторых, в свободе донесения до власти тех или иных решений – в удушении свободы митингов и шествий.

Мне скажут, что свободу удушает власть, а либералы, против власти, и это правда, но не вся правда. А вся правда в том, что и во власти у нас тупые дебилы, и оппозиционные им либералы тоже не умнеют.

Да, люди как правило не видят, что главными душителями свободы слова являются всё те же либералы, но суть современного либерализма от этого не меняется.

Я в своё время был в союзе с российскими либералами всех мастей – был активным деятелем Национальной ассамблеи. И я давал высказаться на страницах редактируемой мною газеты «Дуэль» всем либералам, а они в ответ не печатали мои статьи ни на одном своём ресурсе. Даже сейчас меня не то, что не публикуют, даже комментарии мои стирают, скажем, на том же сайте kasparov.ru, хотя мы по-прежнему остаёмся по крайней мере попутчиками – у нас как бы одна цель - смести нынешний режим. Правда, у меня – смести фашистский режим России для того, чтобы получить власть, которая бы служила народу, а у них, чтобы самим залезть на должности этой безответственной фашистской власти.

И по факту того, что происходит, действительная свобода – свобода принимать собственные решения – сегодня мало, кому нужна.

Оглуплённый образованием и дебилами в СМИ, народ России в свободе не нуждается – свобода ему безразлична. Народ России на работе тупо исполняет то, что требуют начальники, а вожделенные хлеб и зрелища ему предоставляют.

Особенно свобода ненавистна тем, кто больше всего болтает о некой свободе, не понимая, что это и зачем надо, - эта свобода совершенно не нужна нынешним журналистам и публицистам всех мастей, она не нужна депутатам и политикам.

Вот свежий пример. 29 сентября 2021 года некая «блогерша» uborshizzza (которую спроси о свободе слова, и она яростно будет убеждать всех, что без свободы слова кушать не может, жить не может) с удовлетворением пересказывает топовую новость, что в Германии запретили два канала RT на Ютубе. За что? За ненадлежащую информацию о коронавирусной инфекции COVID-19. Конкретно – за интервью канала RT с известным швейцарским иммунологом Бедой М. Штадлером, бывшим директором Института иммунологии Бернского университета, биологом и почетным профессором. Профессор в этом интервью выражал сомнение в корректности ПЦР-тестов и ношения масок, и критиковал европейскую политику борьбы с пандемией COVID-19. Это интервью вышло 23 августа этого года, а ещё год назад этот специалист пытался убедить идиотов, что это ОРВИ имеет сезонный характер, а ношение масок не имеет смысла: «Тем молодым и здоровым людям, которые в настоящее время ходят с маской на лице, было бы лучше носить шлем, потому что риск того, что что-то упадет им на голову, больше, чем риск серьезно заразиться коронавирусом». А второе интервью было с известнейшим врачом-онкологом, доктором медицины Клаусом Кёнлайном, лечащим и тех, кому поставили диагноз ВИЧ, автором бестселлер «Вирусомания», в котором Кёнлайн изложил факты неправильной интерпретации того, чем являются частицы, названные «вирусами». И, главное, факты его книги официальные как бы «вирусологи» и не пытаются опровергнуть, но и Кёнлайн тоже под запретом цензуры, которую, якобы, «свободолюбивый» Запад ненавидит.

И дальше эта свободолюбивая блогерша с удовлетворением пишет от себя: «Любопытно, что немцы думают, что RT это делает нарочно, чтобы подорвать веру их населения в медицину, чтобы у них больше людей болели ковидом».

В какую медицину? Какие немцы?? Те, что сотнями тысяч выходят на улицы с протестами против политики властей в области локдаунов и вакцинации от этого COVID-19?

И смотрите, эти «свободолюбивые блогерши» пытаются организовать одобрение запретов на медицинские рекомендации, которые могут спасти жизнь людей. Одобрение внемлющим этим блогершам олухов, которые от этих советов дохнут. Как вам это?

Однако в первую очередь дело не в их политической или профессиональной принадлежности, но объяснение этой мысли я дам в окончании.

(окончание следует)