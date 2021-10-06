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Московский листок

Суд Петербурга освободил бывшего следователя, обвинявшегося в хищении 11 кг кокаина

Опубликовано 06.10.2021 в разделе комментариев 0

суд закон
Суд Петербурга освободил бывшего следователя, обвинявшегося в хищении 11 кг кокаина

Санкт-Петербургский городской суд оправдал бывшего сотрудника Следственного комитета России (СКР) Николая Воробьева по делу о пропаже 11 килограммов кокаина, которые были вещественным доказательством в деле о контрабанде, сообщает «Интерфакс».

По версии следствия, в 2015 году в руки сотруднику СК Николаю Воробьеву попало уголовное дело, где фигурировала контрабанда 11 кг белого порошка из Уругвая. Контрабанду организовал двукратный чемпион Европы по кикбоксингу Александр Большаков. Спортсмен в итоге был приговорен к 22 годам колонии строгого режима, а изъятый кокаин был помещен в камеру хранения вещественных доказательств.

Воробьев решил, что такое добро не должно пропадать зря, поэтому подменил его на смесь бензокаина и левамизола такой же массы, а 11 килограмм кокаина продал.

Спустя время следователь был задержан своими же коллегами из СК и до недавнего времени находился в СИЗО.

В процессе предварительного расследования Воробьеву добавили обвинение в мошенничестве в связи с получением денежной компенсации за аренду квартиры, которую следователь на самом деле не снимал. Суд посчитал дело о мошенничестве доказанным и дал экс-следователю 3,5 года колонии. Но так как он уже провел в СИЗО значительный срок — освободил подсудимого.

По основному обвинению бывший следователь был оправдан. Более того, у него есть право реабилитироваться на службе.

А что, так можно было?

 



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