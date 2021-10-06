Пять стран ЕС призвали расследовать скачок цен на газ

Пять стран Евросоюза – Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция – призвали провести расследование причин рекордного повышения цен на газ в Европе. Совместное заявление министров экономики и финансов опубликовано на сайте министерства экономики Франции.

Как говорится в документе, "функционирование европейского рынка газа необходимо расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны".

Цены на газ в Европе демонстрируют устойчивый рост с начала года. Резко стоимость фьючерсов подскочила в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за 1 тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. 5 октября фьючерсные цены в моменте превышали рекордные 1450 долларов.

На этом фоне цена акций "Газпрома" обновила исторический максимум — более 382 рублей.

На таком фоне можно просто плевать на санкции.

Такое чувство, что Путину просто фантастически везет. Какой-то гений везения.