"Комсомольская правда" приняла решение закрыть свое представительство в Минске

"Всем сотрудникам будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях КП", — отметили в холдинге.

Белорусское КГБ выкрало в Москве корреспондента "Комсомольской правды"

Доступ к сайту "Комсомольской правды в Беларуси" заблокировали 29 сентября. Министерство информации Белоруссии утверждает, что это сделали из-за публикации, содержащей сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности.

Угроза нацбезопасености исходила от опубликованных воспоминанияй одноклассницы Андрея Зельцера, который, застрелил сотрудника КГБ, когда к нему вломились в квартиру.

Спустя несколько дней стало известно о похищении из московской гостиницы журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко в рамках дела о "разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни" и "оскорблении представителя власти".

Сейчас журналист находится под стражей в СИЗО в городе Жодино.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такие действия против журналистов, если они связаны с их рабочей деятельностью, одобрять нельзя, но отметил, что деталей произошедшего пока нет.

Ну, у Пескова их и не будет, хотя в интернете этих деталей полно. Но Путин же сказал, что в интернете детская порнография и суицид… Песков туда даже заглядывать не станет, конечно.

Покуда самого не украдут и не вывезут куда-нибудь…

А.Б.