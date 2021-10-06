А вот подоспел и наш опрос: Сталкивались ли вы с недовольством действиями властей?

Напомню, вчера мы сообщали, что ФОМ провел опрос на эту тему, и получилось, что чуть больше половины опрошенных – недовольны властью. А до выборов было чуть меньше, ну там на процент примерно.
Ну, мы такие вещи проверяем на нашей аудитории. И вот что получается.
На ФОРУМе.мск с недовольством властью
- сталкивались (65)
- не сталкивались (8).
Какой уж тут процент…
На вопрос «Сталкивались ли вы с недовольством действиями властей?»
Ответили 10 тысяч респондентов.
Да, сталкивался -- 95 %
Нет, не сталкивался -- 5 %
95 процентов недовольных властью! И при этом конституционное большинство партии власти на недавних выборах….
Ну, у нас в России дважды два не пять, не семь и даже не одиннадцать, а стеариновая свечка.
Президент Путин встретится с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым сегодня,
6 октября, сообщили в партии.
Не уверен, что лидеру оппозиционной партии прилично встречаться с президентом, после того как больше 100 партийцев, включая депутатов разного уровня, оказались задержанными, арестованными и осужденными к различным административным наказаниям, включая 10-суточный арест.
Хотя по 10 суток арестованные уже отсидели, навряд ли приятные воспоминания уже улетучились.
Напомню, что задержания и аресты были связаны с участием или просто с сообщениями в интернете о встрече с депутатами Госдумы на Пушкинской площади.
Так пойдет Зюганов на встречу с президентом, а его тут же и арестуют за нарушение карантина – Путин же вроде как на самоизоляции…
А.Б.
|
|
абориген Хренов написал 06.10.2021 11:57
Не знаю, как в столицах, а в наших глухих провинциях увидеть демонстративно выраженный процесс недовольства властями можно не чаще, чем массовый падеж прямо на улицах людей, пораженных ковидом.