А вот подоспел и наш опрос: Сталкивались ли вы с недовольством действиями властей?

Напомню, вчера мы сообщали, что ФОМ провел опрос на эту тему, и получилось, что чуть больше половины опрошенных – недовольны властью. А до выборов было чуть меньше, ну там на процент примерно.

Ну, мы такие вещи проверяем на нашей аудитории. И вот что получается.

На ФОРУМе.мск с недовольством властью

- сталкивались (65)

- не сталкивались (8).

Какой уж тут процент…

На Социал Za

На вопрос «Сталкивались ли вы с недовольством действиями властей?»

Ответили 10 тысяч респондентов.

Да, сталкивался -- 95 %

Нет, не сталкивался -- 5 %

95 процентов недовольных властью! И при этом конституционное большинство партии власти на недавних выборах….

Ну, у нас в России дважды два не пять, не семь и даже не одиннадцать, а стеариновая свечка.

Президент Путин встретится с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым сегодня,

6 октября, сообщили в партии.

Не уверен, что лидеру оппозиционной партии прилично встречаться с президентом, после того как больше 100 партийцев, включая депутатов разного уровня, оказались задержанными, арестованными и осужденными к различным административным наказаниям, включая 10-суточный арест.

Хотя по 10 суток арестованные уже отсидели, навряд ли приятные воспоминания уже улетучились.

Напомню, что задержания и аресты были связаны с участием или просто с сообщениями в интернете о встрече с депутатами Госдумы на Пушкинской площади.

Так пойдет Зюганов на встречу с президентом, а его тут же и арестуют за нарушение карантина – Путин же вроде как на самоизоляции…

А.Б.