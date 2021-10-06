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Московский листок

Искусственный интеллект поможет построить настоящий коммунизм

Опубликовано 06.10.2021 в разделе комментариев 0

#социалза #коммунизм #искусственныйинтеллект #философия

Через 20 лет мир будет совершенно иным из-за развития технологий искусственного интеллекта.

Однако изменения в разных странах будут сильно отличаться друг от друга.

В середине сентября миру была представлена книга «ИИ-2041: Десять образов нашего будущего». Ее авторы — крупнейший в мире специалист по искусственному интеллекту, бывший глава Google Chine и основатель венчурного фонда Sinovation Ventures Ли Кайфу и китайский писатель-фантаст Чен Цзюфань.

Ли Кайфу ссылается на фильм "Социальная дилемма" о влиянии соцсетей, рассматривает проблему распознавания лиц и другие аспекты использования ИИ. По мнению Ли Кайфу, искусственный интеллект может помочь роботам построить настоящий коммунизм. Но это возможно лишь в Китае. Наоборот, в странах Запада усилится неравенство.

Об этом беседуют политолог, кандидат философских наук Андрей Иванов и специалист по искусственному интеллекту Игорь Шнуренко.

Канал политолога Андрея Иванова https://www.youtube.com/channel/UC1Ng...



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