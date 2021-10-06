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Московский листок

Артистов теперь запускают не только в Госдуму, но и в космос

Опубликовано 06.10.2021 в разделе комментариев 2

#социалза #баранов #кпрф #репрессии

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#репрессии, #СоциалЗа, #Баранов, #КПРФ

1 Главная новость – артистов теперь запускают не только в Государственную думу, но и в космос

2 Путин рассказал об опасностях интернета

3 «Левада» сообщает: на выборах за «Единую Россию» голосовали 38% россиян. По данным ЦИК, партия получила 49%

4 А вот подоспел и наш опрос: Сталкивались ли вы с недовольством действиями властей? https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Президент Путин встретится с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым сегодня,

6 В полиции явочным порядком вводят хозрасчет https://forum-msk.org/material/news/1...

7 Суд Петербурга освободил бывшего следователя СК РФ, обвинявшегося в хищении 11 кг кокаина https://forum-msk.org/material/news/1...

8 Пять стран ЕС призвали расследовать скачок цен на газ https://forum-msk.org/material/news/1...

9 "Комсомольская правда" приняла решение закрыть свое представительство в Минске https://forum-msk.org/material/news/1...



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Кукуру -куку написал 06.10.2021 19:22
Спортсмены и артисты-самый яркий( по привлечению внимания тупых обывателей),но и самый дебильно-политический, холуйский отряд Едроворов! Достаточно послушать их речи и выступления! Исключение- Басилашвили и Ахиджакова!
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(без названия)
стоик7913 написал 06.10.2021 19:20
полет скоморохов в растрескивающийся модуль на допотопной ракете - последнее дно российской космонавтики?
дальше только позорный уход - никому в мире старье не нужно?
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