Артистов теперь запускают не только в Госдуму, но и в космос

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#репрессии, #СоциалЗа, #Баранов, #КПРФ
1 Главная новость – артистов теперь запускают не только в Государственную думу, но и в космос
2 Путин рассказал об опасностях интернета
3 «Левада» сообщает: на выборах за «Единую Россию» голосовали 38% россиян. По данным ЦИК, партия получила 49%
4 А вот подоспел и наш опрос: Сталкивались ли вы с недовольством действиями властей? https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Президент Путин встретится с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым сегодня,
6 В полиции явочным порядком вводят хозрасчет https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Суд Петербурга освободил бывшего следователя СК РФ, обвинявшегося в хищении 11 кг кокаина https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Пять стран ЕС призвали расследовать скачок цен на газ https://forum-msk.org/material/news/1...
9 "Комсомольская правда" приняла решение закрыть свое представительство в Минске https://forum-msk.org/material/news/1...
|
|
Кукуру -куку написал 06.10.2021 19:22
стоик7913 написал 06.10.2021 19:20
дальше только позорный уход - никому в мире старье не нужно?