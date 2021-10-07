Задачей ответственной перед народом власти будет развитие ума

Свободу ненавидят кретины и интеллигенты

Народ России в свободе не нуждается

Накануне «выборов», прости господи, «политические партии» России сообщили в своих программах о том, что они собираются делать в Думе на радость голосовавшим за них олухам.

Вот, к примеру, навсегда прижившийся в Думе бывший космонавт, Р. Романенко, украшающий собой фракцию «Единая Россия», отчитался перед избирателями о исполнении аж 2000 наказов за время сидения в Госдуме. Нет, среди исполненных наказов не было наказа В. Парфёнова выяснить, куда делся президент В. Путин и почему вместо него изображают президента ансамбль артистов. Свершения Романенкова гораздо значительнее: обновил стелу, посвящённая подвигу подольских курсантов в Чертанове Южном, благоустроил аллею на Бульваре Дмитрия Донского вместе с комплексом скульптур «Жнец и Жница», обустроил 7 пешеходных переходов, благоустроил более 10 детских площадок, построил спортивный кластер в Ясенево, демонтировал 3 несанкционированные платные парковки во дворах и запретил парковку большегрузов рядом с жилыми домами. «И это только начало!» - обещает депутат «Единой России».

А в КПРФ Зюганов обещает бороться за удвоение размера пенсий и за суд над Горбачевым и Ельциным за развал СССР.

В ЛДПР старый клоун Жириновский обещает предложить создать Министерство общественного питания, «чтобы сделать еду наших граждан более здоровой и полезной».

«Справедливая Россия — За правду» обещает бороться за выплаты каждому гражданину с доходов от продажи нефти и газа, за проведение новой пенсионной реформу с возвращением прежнего пенсионного возраста и повышением пенсии до минимума в 30 000 рублей и вообще за всё хорошее.

«Коммунисты России» обещают запретить экспорт российских вакцин от ковида и признать коронавирус иноагентом.

«Яблоко» обещает снова ввести в России локдаун, с компенсацией потерь, и обещает наладить отношения с ЕС.

«Партия пенсионеров» будет бороться за расформирование ПФР и обещает не повышать цены на гробы и венки. Кроме того, будет стараться отменить ЕГЭ.

Партия «Родина» обещает создать Общественный фронт по борьбе с мошенниками и закрыть границы с Афганистаном, Узбекистаном и Таджикистаном.

«Партия Роста» обещает создать второй пенсионный фонд, который бы платил пенсии тем, кто родился до 1967 года, этот фонд предлагается наполнять за счет прямых дотаций государства, а также с помощью налога на роскошь, на алкоголь и табак.

«Зеленые» будут требовать введение квот в магазинах для продажи эко-продуктов, чтобы «обеспечить людей вкусными и безопасными продуктами питания».

РПСС будет бороться за возрождение национальных языков, - пообещал лидер партии Максим Шевченко, - и против обязательной вакцинации детей.

Партия «Новые люди» обещает снизить налоги.

Партия «Зеленая альтернатива» обещает повысить штрафы для бизнеса и запретить охоту в Республике Саха, пока биоразнообразие в регионе не будет восстановлено.

Это, блин, законодатели страны!

Эти «политические партии» высказывают даже не что-то, что можно было бы назвать государственными решениям хотя бы приблизительно, а свои дебильные «хотенчики», без какого-либо финансового обоснования и заведомо не осуществимые. Я уже и не говорю об экономике, но ведь ни у кого из этих «политиков» нет ни малейшей попытки хотя бы как-то восстановить в России полностью попранные фашистами элементарные права человека. Вернее, права гражданина России попранные законами и бездеятельностью их - бывших составов Государственной Думы.

Вот читаю, как само собой разумеющееся (выделено мною):

«Тендер на создание автоматической системы поиска подобного рода информации в СМИ, соцсетях и мессенджерах объявило подведомственное Роскомнадзору предприятие Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ). «Основная цель ИС МИР состоит в осуществлении автоматизированного мониторинга информационных ресурсов и выявления информации, распространение которой в Российской Федерации ограничено или запрещено», — сказано в материалах».

А вот ещё:

«В Совфеде похвалили Apple и Google за удаление приложения «Навальный».

«Мы рассматриваем действия компаний как шаги в правильном направлении», — заявила глава комиссии верхней палаты парламента по защите госсуверенитета Андрей Климов».

А вот Конституция РФ, которой должны соответствовать все остальные законы России. Статья 29 Конституции РФ:

«1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается».

Ну, и статья 3 закона «О средствах массовой информации» поясняет, что такое «цензура»:

«Цензура массовой информации, то есть …наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их отдельных частей, - не допускается.

Создание и финансирование организаций, учреждений, органов или должностей, в задачи либо функции которых входит осуществление цензуры массовой информации, - не допускается».

Обратите внимание – в Конституции никакая информация НЕ ЗАПРЕЩЕНА, запрещается только агитация и пропаганда, но именно агитация и пропаганда в России и не преследуется, и не запрещается. Запрещается именно информация, «распространение которой в Российской Федерации ограничено или запрещено». Созданы и создаются организации для осуществления цензуры при полном одобрении этих подлых предателей народа России, именуемых законодателями.

Для придания более философского оттенка данной работе, посвящу пару слов написанной И. Гариным небольшой статье, с заголовком «Почему и где не приживается демократия?». Потом, правда, выяснил, что «Гарин» - это псевдоним И.И. Папирова, профессора, доктора физико-математических наук, лауреата Государственной премии Украины, известного специалиста в области реакторного и космического материаловедения и одного из немногих русских фигурантов престижных американских справочников «500 влиятельных лидеров».

Начинает «влиятельный лидер» Гарин эту работу с цитирования немецкого социолога, философа, социального психолога и психоаналитика Эриха Фромма, который в 1941 году в книге «Бегство от свободы», якобы, объяснял, почему, несмотря на рост материальных благ и предоставление демократических возможностей, люди все чаще отказываются от своей свободы в пользу политической диктатуры. Фромм приход нацизма в Германии как раз и объяснил готовностью массового немца отказаться от предоставленной ему личной свободы и демократических прав, превращаясь, по словам автора, «в маленький винтик машины: не в свободного человека, а в хорошо накормленный и хорошо одетый автомат».

«Мы отчаянно стараемся уйти от проблемы свободного выбора, принимая внушенные мысли и цели за свои собственные, - констатировал увиденное Фромм, - Право выражать свои мысли имеет смысл только в том случае, если мы способны иметь собственные мысли, - делал он попытку найти условия предоставления свободы и в итоге удивлялся, - Самым поразительным феноменом современного мира является вера в диктаторских вождей».

Такая оценка Фромма всего происходящего в те годы не вызывает протеста, но Гарин считает, что Фромм в итоге пришел к выводу, что «в обществах с запаздывающим развитием люди страшатся новизны, необходимости принятия самостоятельных решений и вообще возможности мыслить собственными мозгами».

Это вот образец изъявления мысли признанных официально «философов».

Ну, сами посудите, как ту Германию можно считать обществом с «запаздывающим развитием»? Развитие чего «запаздывало» в Германии, являвшейся самым передовым государством во всех областях науки и техники во всём мире? Когда после Второй мировой войны американцы ограбили немцев, вывезя в США все патенты и результаты научных исследований, то чтобы описать неизвестные американцам немецкие достижения только в области химии, американцы вынуждены были ввести в английский язык 40 тысяч новых слов. Это так те немцы страшились новизны?!

Или: «Пока человек не приобрел способности мыслить оригинально, то есть самостоятельно, не имеет смысла требовать, чтобы никто не мешал выражению его мыслей». Как это? Разве человек, додумавшийся до того, что Земля плоская, мыслит не оригинально? И надо ли не мешать самому Фромму высказывать вот эту, банальнейшую, приятную и принятую всеми диктатурами мысль, что нельзя давать слово тем, с кем ты не согласен? А уж почему ты с ним не согласен – потому, что он стремиться убрать тебя от власти и посему «мыслит не оригинально», или он не оригинален по иным причинам – это второй вопрос.

Не болтун, считающийся философом, а «человек дела» такую глупость, как Фромм, никогда не скажет и не будет требовать мешать людям высказываться, поскольку в любом деле нужна не оригинальность болтовни, а правильность мыслей. ПРАВИЛЬНОСТЬ! Правда, для официальных философов такого понятия, как «правильно», не существует – их болтовня всегда правильна, поскольку ничем не заканчивается, кроме болтовни. Они не проверяют свою болтовню на правильность в деле, чему пример как сторонники Маркса, так и этогоФромма.

Гарин вместе с Фроммом так объясняют, почему свобода даже в демократическом государстве не нужна населению.

«Среди механизмов бегства немцев от свободы в гитлеровской Германии Фромм называет «деструктивность диктатуры, мощную, но лживую пропаганду, тотальный конформизм, а также «стремление подчиняться силе, которая давала некоторую надежду, и в то же время встать над кем-то слабым и бесправным».

Я бы добавил к этим причинам еще несколько: историческое запаздывание, затянувшееся холопство, привычный культ личности, имперский менталитет, бесправие, коррупцию, непотизм, цензуру, информационную автократию, вся сила которой в том, чтобы казаться тем, чем она не является, и наводить максимально густой туман на умы граждан, еще — усиливающиеся репрессии со стороны диктатуры в отношении своих оппонентов, но, главное, — фундаментальную невостребованность демократии «глубинным народом», его готовность к коллективным действиям, а не к индивидуальному решению системных противоречий».

Как видите, Гарин - тоже маститый философ, он даже использует введённый В. Сурковым термин «глубинный народ», - это типа широкие народные массы, которые не интересуются политикой, не участвуют в политических мероприятиях, не имеют устойчивых политических предпочтений.

Но ни у Фромма, ни у Гарина и слова нет о влиянии на потребность свободы принятой во всём мире оглупляющей «латинской» системы образования - системы, при которой подростка заставляют уверовать, что правильным является не то, что он видит, а то, что говорят «умные» люди – учителя, учёные, вожди, разного рода авторитеты и, главное, «все». Поскольку «все ошибаться не могут».

Системы образования, при которой человек не способен использовать полученные общие знания о мире, а его последующая специализация в конкретной области знаний ещё больше отупляет человека в области остальных естественных знаний и в области знаний общественной жизни.

***

Так какой же следует вывод?

Желание быть свободным, желание иметь свободу – это следствие ума человека и его темперамента. Но, главным образом, это следствие ума – следствие развития ума умением использовать знания, накопленные человечеством, – следствием культуры человека.

И если уж мы в ходе воспитания и обучения забили память ученика знанием слов, без понимания их сути, и получили из ребёнка болтливого и напыщенного слабоумного кретина, то свобода ему, в лучшем случае, без надобности.

Ну, а болтливый кретин свободу, особенно свободу слова и собраний, просто ненавидит, поскольку становится виден кретинизм его деятельности на фоне критики как со стороны свободных людей, так и со стороны его братьев по уму.

С этой реальности ещё раз взгляните на то решение социальной проблемы, которое предлагает ИГПР «ЗОВ».

Когда по закону о суде народа над избранными органами высшей власти, мы предлагаем судить власть всем избирателям, то мы (пусть и не афишируя это) имеем в виду, что массовый избиратель, образно говоря, дурак, и не имеет понятия, хорошая у него власть или нет. Но массовый избиратель не может не понимать, доволен ли он своей жизнью или нет, и автоматически, пусть и невнятно, но догадываться, виновата ли в качестве его жизни власть.

Однако та задача власти, которую мы ей вменяем угрозой народного наказания, не ограничивается задачей сделать народ довольным властью, поскольку для власти отдавать себя на суд дурака, мягко скажем, неприятно. Посему первейшей и автоматической задачей ответственной перед народом власти будет развитие ума народа – ума не отдельных индивидуумов, а народных масс. Ума способного не повторять услышанное по телевизору, а самому оценивать ситуацию на основе собственного анализа её особенностей.