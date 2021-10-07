Фестиваль вернулся к нам кино москва митина Многие мировые кинофорумы пали жертвой проклятого пандемийного 2020-го - в этот скорбный список попал и XVI-й Казанский Международный Фестиваль Мусульманского Кино, прошедший в онлайн-режиме - то есть, только для членов жюри и кинокритиков. В этом году КМФМК вновь вернулся к зрителям со своим обычным размахом, планетарным географическим и репертуарным охватом, острой проблематикой, широчайшим диапазоном культурных контактов и нитей, связующих воедино мировые и национальные кинематографические школы. Вновь казанские кинотеатры «Родина» и «Мир» наполнились зрителями, а фестивальные кулуары запестрели яркими киноперсонажами и зазвучали различными языками и наречиями.



Отборочная комиссия XVII-го КМФМК под руководством казахстанского киноведа и кинокритика Гульнары Абикеевой из 584 фильмов, прибывших из 45 стран, отобрала в конкурс 50 киноработ в пяти номинациях, включая «Национальный конкурс». Сразу стоит отметить - конкурс полнометражного художественного кино в этом году необычайно сильный, и жюри во главе с заслуженным деятелем искусств Азербайджана, кинорежиссером и сценаристом Эльчином Мусаоглу, столкнулось с весьма непростым выбором. Как это всегда бывает на КМФМК, необычайно интересны и внеконкурсные программы, среди которых выделяется «Россия - исламский мир», по мощи включенных в неё киноработ не уступавшая основному конкурсу. Давно и надёжно прописались на КМФМК программы «Тюркский мир» и «Кино Южной Азии», а в этом году, что особенно ценно, отборщики включили в фестивальные показы несколько кинокартин из Афганистана - как будто предчувствовали, что афганский национальный кинематограф с приходом к власти талибов будет фактически уничтожен - поставлен на долгую паузу, и одному Аллаху ведомо, сколько эта пауза продлится….



Одна из центральных тем кинофестиваля - конфликт старого и нового, столкновение традиционного общества с современной технологической модернизацией, которая неизбежно влечёт за собой модернизацию социальную. Герой картины индийского режиссёра Гаурава Мадана «12х12 Без названия» - представитель доживающей последние дни профессии: он «фотограф смерти», осуществляющий художественную фотосъёмку ритуалов кремации покойников на знаменитой набережной Маникарника «города мёртвых» - Варанаси. Прочитав анонс, можно подумать, что фильм о противоречиях между реальной жизнью и религиозными предрассудками - ведь каноны индуизма не поощряют попыток запечатлеть обряд кремации, но народ уже давно игнорирует эти догмы - погребальная фотосъёмка была до последнего времени самым востребованным ремеслом в Варанаси. Но сейчас у всех смартфоны-айфоны, и каждый сам себе фотограф - главный герой картины никак не может примириться с новыми реалиями, с тем, что технологии вытесняют его из привычного ему уклада жизни. «12х12 Без названия» - широчайшая палитра индийского городского быта, создается полное ощущение, что мы смотрим документальный материал, снятый безжалостной и въедливой камерой, добирающейся до самого распоследнего уголка варанасийских трущоб. Фильм Мадана - тонкая и ироничная комедия, глубоко психологичная, исследующая нюансы отношений между людьми, обитающими в скученном городском квартале, абсолютно лишённая бьющей наотмашь яркой аляповатости, буйства красок, свойственных индийскому кино, как бы состоящая из нюансов, намёков и полутонов. Религия и обрядность здесь совершенно лишены какой-либо сакральности, для всех участников церемониала сжигание человеческой плоти - это всего лишь сжигание человеческой плоти, для кого-то источник заработка, для кого-то повседневная рабочая рутина.



Сюжетно с конкурсной «12х12…..» перекликается внеконкурсная «Обезьяны, прочь!» индийского режиссера Пратика Ватса - на мой взгляд, куда более мастерски сделанная картина, не попавшая в конкурс лишь по недоразумению. Абсурдистская сатира о гораздо более, чем «фотограф смерти», востребованном в Индии ремесле - герои фильма, мигранты и выходцы из бедных индийских провинций, работают в Дели отпугивателями обезьян. Расплодившиеся в городах макаки, как известно, национальное бедствие Индии и особенно административных и правительственных зданий и учреждений, борьба с ними - и наука, и искусство одновременно. За экзотичным видеорядом скрываются самые обычные для Индии проблемы - повальная безработица, высокая конкуренция за рабочие места, дискриминация мигрантов и представителей низших каст. Герой фильма в попытке удержаться на рабочем месте использует все методы, от самых экзотических (переодевание в лангура) до запрещённых (использование огнестрельного оружия против сакрального животного и его убийство - страшный грех в индуизме). Комические эффекты соседствуют с высокой трагедией, великолепно прописаны сценарные диалоги, игровое кино тесно переплетено с документальным видеорядом, запечатлевающим современную индийскую столицу, масштабнейшие массовые сцены (например, празднование Дня Республики), создающие эффект присутствия, неподражаемая музыка Аншула Таккара (сплав фолка, техно и индастриал-рока) - всё это делает фильм Пратика Ватса одним из главных событий КМФМК-2021.



А вот ещё один фильм индийского производства - «Рынок Йэвду» Прадипа Курбаха - разочаровал. Вроде бы, и тут игровое действо на документальном фоне, и тут остросоциальная тематика - полная невзгод и горестей тяжёлая жизнь обитателей огромного вещевого рынка размером с немаленький город, скученность, нищета, домашнее насилие, самосожжение героини, неприкаянность и невостребованность, но, в отличие от двух вышеописанных киноработ, эта целиком и полностью снята для западного зрителя и европейских фестивальных показов - усреднённые, стерильные диалоги без какой-либо этнической специфики, ходульные персонажи, нарочитые, выжимающие слезу сцены, вестернизированный облик героев, никак не вяжущийся с атмосферой торговых рядов в Мегхалае, и даже принадлежность режиссёра и большинства его героев к народу кхаси, исповедующему христианство, не избавляет от этого ощущения.



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