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Московский листок

Фестиваль вернулся к нам

Опубликовано 07.10.2021 автором в разделе комментариев 0

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Фестиваль вернулся к нам

Многие мировые кинофорумы пали жертвой проклятого пандемийного 2020-го   -  в этот скорбный список попал и XVI-й Казанский Международный Фестиваль Мусульманского Кино, прошедший в онлайн-режиме    -  то есть, только для членов жюри и кинокритиков.  В этом году КМФМК  вновь вернулся к зрителям  со своим обычным размахом, планетарным географическим и репертуарным охватом, острой проблематикой, широчайшим диапазоном культурных контактов и нитей, связующих воедино мировые и национальные кинематографические школы.  Вновь казанские кинотеатры «Родина» и «Мир» наполнились зрителями, а фестивальные кулуары запестрели яркими киноперсонажами и зазвучали различными языками и наречиями.

Отборочная комиссия XVII-го КМФМК под руководством казахстанского киноведа и кинокритика Гульнары Абикеевой из 584 фильмов, прибывших из 45 стран, отобрала в конкурс 50 киноработ в пяти номинациях, включая «Национальный конкурс».  Сразу стоит отметить    -   конкурс полнометражного художественного кино в этом году необычайно сильный, и жюри во главе с заслуженным деятелем искусств Азербайджана, кинорежиссером и сценаристом Эльчином Мусаоглу, столкнулось с весьма непростым выбором.  Как это всегда бывает на КМФМК, необычайно интересны и внеконкурсные программы, среди которых  выделяется «Россия  -  исламский мир», по мощи включенных в неё киноработ не уступавшая основному конкурсу.     Давно и надёжно прописались на КМФМК программы «Тюркский мир» и «Кино Южной Азии», а в этом году, что особенно ценно, отборщики включили в фестивальные показы несколько кинокартин из Афганистана    -   как будто предчувствовали, что афганский национальный кинематограф с приходом к власти талибов будет фактически уничтожен  -  поставлен на долгую паузу, и одному Аллаху ведомо, сколько эта пауза продлится….

Одна из центральных тем кинофестиваля    -    конфликт старого и нового, столкновение традиционного общества с современной технологической модернизацией, которая неизбежно влечёт за собой модернизацию социальную.  Герой картины индийского режиссёра Гаурава Мадана  «12х12 Без названия»   -    представитель доживающей последние дни профессии:  он «фотограф смерти»,  осуществляющий художественную фотосъёмку  ритуалов кремации покойников на знаменитой набережной Маникарника «города мёртвых»   -  Варанаси.  Прочитав анонс, можно подумать, что фильм о противоречиях между реальной жизнью и религиозными предрассудками    -   ведь каноны индуизма не поощряют попыток запечатлеть обряд кремации, но народ уже давно игнорирует эти догмы   -  погребальная фотосъёмка была до последнего времени самым востребованным ремеслом в Варанаси.  Но сейчас у всех смартфоны-айфоны, и каждый сам себе фотограф   -  главный герой картины никак не может примириться с новыми реалиями, с тем, что технологии вытесняют его из привычного ему уклада жизни.  «12х12 Без названия»   -  широчайшая палитра индийского городского быта, создается полное ощущение, что мы смотрим документальный материал, снятый безжалостной и въедливой камерой,  добирающейся до самого распоследнего уголка варанасийских трущоб.  Фильм Мадана   -  тонкая и ироничная комедия, глубоко психологичная, исследующая нюансы отношений между людьми, обитающими в скученном городском квартале, абсолютно лишённая бьющей наотмашь яркой аляповатости,  буйства красок, свойственных индийскому кино, как бы состоящая из нюансов, намёков и полутонов.  Религия и обрядность здесь совершенно лишены какой-либо сакральности, для всех участников церемониала сжигание человеческой плоти   -  это всего лишь сжигание человеческой плоти, для кого-то источник заработка, для кого-то повседневная рабочая рутина.

Сюжетно с конкурсной «12х12…..» перекликается внеконкурсная «Обезьяны, прочь!» индийского режиссера Пратика Ватса   -  на мой взгляд, куда более мастерски сделанная картина, не попавшая в конкурс лишь по недоразумению.  Абсурдистская сатира о гораздо более, чем «фотограф смерти»,  востребованном в Индии ремесле   -  герои фильма, мигранты и выходцы из бедных индийских провинций, работают в Дели отпугивателями обезьян.   Расплодившиеся в городах макаки, как известно, национальное бедствие Индии и особенно  административных и правительственных зданий и учреждений, борьба с ними   -  и наука, и искусство одновременно.  За экзотичным видеорядом скрываются самые обычные для Индии проблемы   -  повальная безработица, высокая конкуренция за рабочие места, дискриминация мигрантов и представителей низших каст.  Герой фильма в попытке удержаться на рабочем месте использует все методы, от самых экзотических  (переодевание в лангура) до запрещённых  (использование огнестрельного оружия  против сакрального животного и его убийство  -  страшный грех в индуизме).  Комические эффекты соседствуют с высокой трагедией, великолепно прописаны сценарные диалоги,  игровое кино тесно переплетено с документальным видеорядом, запечатлевающим современную индийскую столицу, масштабнейшие массовые сцены  (например, празднование Дня Республики), создающие эффект присутствия, неподражаемая музыка Аншула Таккара  (сплав фолка, техно и индастриал-рока)    -  всё это делает фильм Пратика Ватса  одним из главных событий КМФМК-2021.

А вот ещё один фильм индийского производства   -  «Рынок Йэвду» Прадипа Курбаха -  разочаровал.  Вроде бы, и тут игровое действо на документальном фоне, и тут остросоциальная тематика   -  полная невзгод и горестей тяжёлая жизнь обитателей огромного вещевого рынка размером с немаленький город, скученность, нищета, домашнее насилие, самосожжение героини, неприкаянность и невостребованность, но, в отличие  от двух вышеописанных киноработ, эта целиком и полностью снята для западного зрителя и европейских фестивальных показов   -  усреднённые, стерильные диалоги без какой-либо этнической специфики, ходульные персонажи, нарочитые, выжимающие слезу сцены,  вестернизированный облик героев, никак не вяжущийся с атмосферой торговых рядов в Мегхалае, и даже принадлежность режиссёра и большинства его героев к народу кхаси, исповедующему христианство, не избавляет от этого ощущения.



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