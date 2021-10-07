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Московский листок

Никто не хочет быть депутатом?

Опубликовано 07.10.2021 в разделе комментариев 0

Никто не хочет быть депутатом?

ЦИК распределил последний мандат, от которого отказались три кандидата от Единой России. Сначала место в Госдуме принадлежало директору Театра наций Марии Ревякиной, избравшейся в Москве, однако она сослалась на занятость. Мандат передали худруку «Табакерки» Владимиру Машкову, а после его отказа – главе музея Пушкина Евгению Богатырёву. В итоге переходящий вымпел место досталось командиру московского отделения «Российских студенческих отрядов» Юлии Дрожжиной. ЦИК зарегистрировал её депутатом ГД от «Единой России».

Всего от мандатов депутатов Госдумы после избрания отказались 88 человек: 82 представителя «ЕР», 3 – КПРФ, 2 – «Новых людей» и 1 – ЛДПР.

Мне вот интересно, а не является ли это прямым обманом избирателей? У госпожи Ревякиной, к примеру, когда она избиралась, разве не было занятости, и только после выборов появилась?

Про Шойгу с Лавровым даже говорить не буду, все с самого начала было ясно.

Давайте в следующий раз во главе списка ЕР Пушкина поставим!? А потом вместо него бабу какую-нибудь молодую назначим депутаткой?

А.Б.



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