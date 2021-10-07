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Московский листок

Партия власти опять победила - нищаем

Опубликовано 07.10.2021 в разделе комментариев 0

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Партия власти опять победила - нищаем

Инфляция за сентябрь в России выросла до 7,4%

По сравнению с сентябрем прошлого года инфляция в России выросла до 7,4%, сообщил Росстат. Продовольственные товары в сентябре подорожали на 9,2%, а непродовольственные — на 8% год к году.

Более высокий показатель инфляции в последний раз отмечался пять лет назад — в июне 2016 года, когда она составила 7,5%. По отношению к августу этого года сентябрьская инфляция выросла на 0,6%.

Среди продуктов сильнее всего подорожали помидоры, огурцы, картофель. В то же время подешевели яблоки, лук, свекла, виноград, морковь.

В категории непродовольственных товаров выросли цены на электропылесосы, телевизоры и смартфоны. При этом подешевели стройматериалы, которые росли в цене в течение предыдущих нескольких месяцев.

Накопленная за девять месяцев года инфляция составила 5,3%. За тот же период прошлого года она была значительно ниже — 2,88%. Однако в прогнозе Минэкономразвития на весь 2021 год предусмотрена годовая инфляция 5,8%.

За год больше всего выросли в цене сахар (+29%), яйца (+20,7%), подсолнечное масло (+24,2%) и курица (+24,9%).

 

Рухнул рынок автомобилей в России

В сентябре 2021 года продажи автомобилей в России рухнули на 22,6 процента относительно того же месяца годом ранее. Анализ российского авторынка представила в своем докладе Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

По данным организации, в начале осени в стране продали 119,4 тысячи новых легковых и легких коммерческих автомобилей — на 34,9 тысячи меньше, чем за аналогичный период в 2020 году.

АЕБ также выяснила самые популярные среди россиян автомобили. Лидером рейтинга стала модель Lada Vesta — в сентябре ее приобрели около 8,7 тысяч жителей страны. На втором месте Kia Rio (6,6 тысяч человек), а на третьем — Hyundai Solaris (6,3 тысячи).

Это говорит о том, что главным конкурентным преимуществом в России является цена, а не качество. Это дополнительно характеризует общую бедность населения.

А.Б.



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