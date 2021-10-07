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Московский листок

Тюремное насилие - инструмент власти

Опубликовано 07.10.2021 в разделе комментариев 1

фашизм тюрьма
Тюремное насилие - инструмент власти

Начальника тюремной больницы в Саратовской области, а также троих ее сотрудников уволили по отрицательным мотивам, сообщает пресс-служба ФСИН.

Ранее в YouTube появилось видео с кадрами сексуального насилия и пыток осужденных.

Нас спрашивают, почему мы не кинулись обсуждать эти новости в первую очередь. Но дело в том, что насилие в тюрьмах настолько не новость, что деваться некуда. В наших и не наших, старых и современных, мужских и женских… Об этом все знают. Этого все боятся, потому что сегодня оказаться за решеткой может любой, от министра до водопроводчика, и даже вовсе не виноватые люди оказываются в тюрьме.

И все знают, что насилие, вернее его угроза, является самым эффективным способом администрации тюрьмы влиять на осужденных.

И пока власти не начнут пресекать это, не на словах, а на деле, даже самые комфортные тюрьмы будут адом.

Вот и сейчас – организаторов пыток всего лишь уволили, а не посадили в ту самую тюрьму, где они пытали людей. Значит, все будет продолжаться.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Папа Карло написал 07.10.2021 12:34
Вот благодаря таким тюрьмам и скотам вертухаям у нас один из самых высоких процентов рецидивов, не сравнить с какой нибудь Швецией или Германией. Так что эта система не только аморальна, но и неэффективна. А самое страшное, что огромное количество быдла в стране это одобряют. До тех пор, пока сами не окажутся в тюрьме на положении бесправных зеков.
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