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Московский листок

Запрещенные в РФ талибы готовы захватить Таджикистан

Опубликовано 07.10.2021 в разделе комментариев 0

таджикистан талибы
Запрещенные в РФ талибы готовы захватить Таджикистан

«Глава таджикских талибов группировки «Джамаат Ансаруллах» Махди Арсалан заявил, что готов к вторжению в Таджикистан. Сам Махди является главой нескольких территорий Афганистана, как раз граничащих с Дарвозским районом», — указано в публикации. 

Ранее заместитель губернатора северо-восточной провинции Бадашхан мулла Нисар Ахмад Ахмади рассказал, что новые власти Афганистана, сформированные талибами, создали специальный батальон террористов-смертников, который собираются перебросить на границы страны.

Отношения между Таджикистаном и Афганистаном обострились в конце сентября, с выступления лидера Таджикистана Эмомали Рахмона на очередной сессии Генассамблеи ООН, во время которого он призвал талибов провести в стране выборы и сформировать действительно инклюзивное правительство, в которое войдут представители разных политических движений и взглядов, этносов и народностей, населяющих Афганистан.

Со стороны Рахмона, правящего Таджикистаном с 1992 года, принявшего власть по итогам гражданской войны, заявление о свободных выборах таджикские талибы могли воспринять как издевательство…

А.Б.



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